Crisis verde en espiral

Un pleito más se inició entre los militantes conservadores por la destitución de Fabricio Cajina, Secretario Político del PC, y de Alfredo César, asesor político, ambos miembros de la comisión negociadora en la alianza ALN-PC que el consejo nacional de este partido resolvió disolver.



Cajina dijo que “con argumentos ilógicos” la presidenta Azalia Avilés los retiró de dicha comisión, por tanto la junta directiva, dirigida en ausencia de la lideresa por el vicepresidente Eduardo Chamorro Coronel, les reivindicó su papel como miembros negociadores del partido con la ALN.



La junta resolvió que también sean miembros negociadores de esta comisión: Julio Ruiz Quezada, el propio Eduardo Chamorro y supuestamente la presidenta conservadora, aun así, Avilés insiste que dicha comisión formada en 2007 no es una necesidad.



Pero también apunta a que esta nueva disposición de la junta incurre en ilegalidad, pues una vez más pasa por encima de la decisión del consejo nacional. “Esa comisión es ilegal y no la voy a conformar”, aclaró.



Aunque el secretario político dice que la junta directiva es la máxima autoridad mientras está en receso el consejo nacional, este argumento es desmentido por la lideresa conservadora, quien manifiesta que la junta directiva es un ejecutor colegiado de las órdenes del consejo.



No acordé nada



Fabricio Cajina insistió en que la bancada se conformará después de las elecciones municipales, y se mostró sorprendido por las exigencias de Azalia Avilés, quien supuestamente el 31 de enero de este año consensuó con los diputados y suplentes que la bancada fuera conformada más adelante.



Pero Avilés niega rotundamente que haya aceptado tal propuesta y tacha de mentiroso a Fabricio Cajina, quien mostró un documento con firmas que recoge los acuerdos de la reunión.



“Una vez más Fabricio Cajina miente porque yo no acordé nada, y dije que iba a llevar dicha propuesta al consejo nacional del partido, pero yo no me reuní ningún 31”, destacó Avilés.



“Que lo diga frente a mi cara”, agregó la presidenta del partido verde, que además dijo que el secretario político de su partido es quien hasta el momento ha sido poco sincero.



“No podemos retirarnos ahora que ya tenemos el trofeo”, expresó Cajina, quien expresó que dejar la alianza ALN-PC además de ser un error, sería una traición política, por ello llamó a Avilés a que reflexione y no promueva la división.