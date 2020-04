Estelianos resienten dedazo

Una comitiva de pobladores sandinistas de Estelí llegó hasta la Secretaría del partido de gobierno para denunciar “dedazos” en la designación del candidato a la alcaldía de este municipio, que de acuerdo al señalamiento, “personeros sandinistas en esta región han manipulado el poder que sus mismas bases le han dado”.



La comitiva llegó con una carta dirigida al secretario de organización del FSLN, Lenín Cerna, en la que exigían que el partido no permita imposiciones en la definición del candidato por la silla edilicia de este municipio, sin embargo, Cerna no recibió a los militantes de su partido que portaban pañuelos rojinegros y las gorras electorales rosado chicha.





No hay buena información

La denuncia de los pobladores es contra Léster Martínez Huete, Secretario Político del FSLN en el departamento de Estelí, y los diputados propietarios y suplentes Francisco Valenzuela, Martha Marina Gonzáles, Porfirio Treminio y Filemón Moncada, quienes según los pobladores designaron en nombre de las estructuras sandinistas a Rafael Raudez candidato a la alcaldía, sin embargo, según los visitantes, no goza de la venia de todos los militantes estelianos.



Elecciones primarias es la principal exigencia de los ciudadanos que representan organizaciones de médicos, maestros, retirados de guerra, transportistas y pequeños productores.



Otro de los puntos que aclararon es que el secretario político, Léster Martínez Huete, posiblemente mal informa a la dirigencia nacional del FSLN sobre la voluntad de sus estructuras en el norte del país.





Se retiran satisfechos

Luego de que representantes de la comitiva fueron recibidos por el contralor suplente Vicente Chávez, éstos salieron satisfechos con la respuesta de su partido, que les prometió un proceso de consulta en su municipio y en todos aquellos donde no haya posturas unánimes.



Aunque no se aclaró la fecha en que el FSLN empezará dicho período de consulta, los asistentes se retiraron sin mayores exigencias. “Obtuvimos respuesta porque nuestros dirigentes son inteligentes, y lo que llevamos es que no hay ningún candidato bendito”, apuntó Felipe de Jesús Pérez Valdivia, dirigente social.



Pérez manifestó que la asamblea nacional sandinista definirá el proceso de consulta en 56 municipios donde hasta el momento no hay consenso en cuanto a los candidatos.