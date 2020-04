Concertación encuentra eco

La propuesta de una concertación nacional formulada por el general en retiro Humberto Ortega Saavedra despertó un consenso favorable en todo el espectro político nacional, así como en observadores políticos que coincidieron en priorizar un acuerdo sobre el hambre, sobre los migrantes nicaragüenses, el alza en el costo de la vida y la pobreza que sufren miles de connacionales.



El general Ortega formuló la concertación con los dirigentes del poder político, económico, social y espiritual de la nación, incluyendo a los medios de comunicación, para dar estabilidad al país, acordar medidas concretas que moderen la pasión electoral y todos los actores “cedamos”.



La propuesta del general Ortega fue bien recibida por diputados de la oposición, quienes aprovecharon para llamar al presidente de la República, Daniel Ortega, a acogerla, ponerse al frente de la misma y convocar a un diálogo nacional para resolver los problemas del país.



Ortega ha sido excluyente



El diputado del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, Wilfredo Navarro, calificó de positiva la propuesta del general en retiro, sin embargo, dijo que el obstáculo para un entendimiento nacional lo ha puesto el mismo presidente Daniel Ortega.



Por su parte, el tercer secretario del Legislativo y diputado del Partido Conservador, PC, Javier Vallejo, consideró importante el llamado del ex jefe de las Fuerzas Armadas, y propuso un “gran diálogo nacional” incluyente “asumido con seriedad”.



En tanto, el primer vicepresidente del Parlamento y diputado de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, Luis Callejas, acogió la propuesta y dijo que se podría aprovechar para impulsar reformas que “mejoren” la integración y conformación de los diferentes poderes del Estado que actualmente están controlados por el FSLN y el PLC.



Economía frágil



A juicio del secretario nacional del PLC, Francisco Aguirre Sacasa, la propuesta del general Ortega es muy acertada debido a que el país tiene un sistema político y una economía muy frágiles, por lo que no puede ser manejado a base de golpes, insultos ni de retórica apasionada, por lo que propuso desde diciembre un acuerdo de gobernabilidad nacional.



Se suma el Cardenal y Montealegre



Mientras tanto, el cardenal Miguel Obando dijo que “todos hemos estado en esta línea, que hay que buscar la manera de que los nicaragüenses podamos trabajar por el pueblo, y si continuamente gastamos nuestros energía en pelearnos entre nosotros mismos, más bien deberíamos unir esfuerzos para sacar al pueblo adelante; no sólo el gobierno, sino la iniciativa privada y los que podamos en la medida de nuestras posibilidades”.



Montealegre, Presidente de la Alianza Liberal Nicaragüense, coincidió en que el Presidente debe dar muestras de apertura a favor de la democracia y no promover el totalitarismo.



Por su parte, la presidenta del Partido Conservador, Azalia Avilés, afirma que su partido estaría dispuesto a sentarse en una concertación inmediata, siempre y cuando beneficie a los nicaragüenses y agilice la solución de temas como el salario de los sectores públicos o los altos precios de los alimentos.



Que Poder Judicial sea apartidista



Eliseo Núñez Morales, vocero de la ALN, dijo estar de acuerdo con una concertación nacional en la que el FSLN ceda espacios de poder, sobre todo los que concentra en el Poder Judicial.



Alejandro Bolaños Davis, ex diputado conservador, consideró que se debe dar una concertación democrática que devuelva el poder al pueblo de nicaragüense, pero no una concertación que fomente un gobierno de corte totalitario.



Téllez: Priorizar lo social



Por su lado, la directora ejecutiva del Movimiento por Nicaragua (MpN), Violeta Granera, expresó que la propuesta del general Ortega coincide con la Agenda Básica de Nación que ellos han formulado, por lo que están a la espera de que se abra un diálogo nacional. Asimismo, Georgina Muñoz, enlace nacional de la Coordinadora Civil, consideró que de un diálogo político debe surgir una Estrategia de Desarrollo Integral.



La ex presidenta del Movimiento Renovador Sandinista, MRS, Dora María Téllez, propuso una concertación nacional sobre el hambre, una concertación para convertir las remesas en inversión para el desarrollo, una concertación a favor de los migrantes nicaragüenses y alrededor de la carestía de la vida.



(Con la colaboración de Leina García y Sergio Aguirre).