CPDH: “Amnistía, una ofensa para Nicaragua”

Otro revés sufrió ayer la iniciativa de Ley de Amnistía que se discute en la Comisión de Paz, Derechos Humanos, Gobernación y Defensa, luego que los representantes de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, rechazaron la propuesta, al calificarla de “desnaturalizada”, pues pretende beneficiar a personajes políticos acusados de delitos comunes y a ex funcionarios investigados por la Contraloría General de la República por actos de corrupción.



El secretario ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona, considera que la iniciativa “es una ofensa a Nicaragua”. “Este tipo de leyes no debería estarse considerando porque no es una prioridad para el país”, señaló.



Carmona entregó un documento al presidente de la Comisión de Gobernación de la Asamblea Nacional, Enrique Quiñónez, en el que el organismo deja claro “que la amnistía se concede después de grandes trastornos políticos o conflictos sociales... y que Nicaragua actualmente no se encuentra ante una situación de posguerra que justifique la promulgación de una Ley de Amnistía”.





Un atropello

“Una ley o decreto de esta naturaleza constituye un atropello a la débil democracia y un atentado contra el imperio de la ley en Nicaragua... No es posible pensar que la solución a los problemas nacionales, a la falta de una cultura política democrática y el constante irrespeto a la institucionalidad, sea a través del perdón de hechos a través de los cuales el Estado y la ciudadanía han servido para provechos personales”, dice el documento.



La CPDH considera que “si se llegase a aprobar la iniciativa, se estaría dejando sentado un grave precedente de que los grandes delincuentes sobresalen al margen de la ley, y continuarían haciendo el ilícito, mientras el Código Penal seguirá alcanzando con todo su rigor a los delincuentes que están por delitos menores”.





Talavera: Que se sinceren los beneficiarios

Por su parte, el diputado independiente miembro de la comisión legislativa, instó al presidente de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, Eduardo Montealegre, y al presidente honorario del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, Arnoldo Alemán, a que “se sinceren con la ciudadanía” y defiendan públicamente la iniciativa de amnistía como principales beneficiarios de la misma.



“No es posible que públicamente estos señores insistan en que no están interesados en una amnistía y que por debajo de la mesa son los principales impulsores de esta iniciativa”, dijo Talavera, al tiempo que retó a Alemán y a Montealegre a asistir a la Comisión de Gobernación para defender la propuesta de amnistía en vista de que serán los principales beneficiados.