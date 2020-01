Montealegre es candidato de unidad liberal

El secretario nacional del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, Francisco Aguirre Sacasa, ratificó que Eduardo Montealegre es el candidato de unidad la liberal para la Alcaldía de Managua.



“Hubo un acuerdo de alianza del PLC con ALN, y allí se estipula que el candidato de consenso en Managua es el licenciado Eduardo Montealegre Rivas, y como secretario nacional del PLC puedo ratificar que él es el candidato del PLC”, afirmó Aguirre.



El legislador dijo que sólo esperan que en las próximas horas Montealegre ratifique su candidatura. Mientras tanto, el candidato o la candidata a vicealcalde será seleccionado mediante un mecanismo democrático que no especificó.



Entre los precandidatos a vicealcalde en el PLC están Miguel Ángel Casco, Leonel Téller, María Haydeé Osuna y Enrique Quiñónez.



El MRS no se decide



Por su lado, la ex diputada Dora María Téllez negó que sea la candidata a alcaldesa de Managua por el MRS, y afirmó que ella está postulando a Enrique Sáenz, Presidente del MRS.