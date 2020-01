Sólo presidentes negociarán en ALN-PC

Las próximas negociaciones entre la Alianza ALN y el Partido Conservador, PC, tendrán como interlocutores a los presidentes de cada fuerza, declaró ayer la presidenta del Partido Conservador, Azalia Avilés, luego de un conflicto originado por desavenencias entre integrantes de una comisión de dicho partido.



Avilés descartó que la comisión que se constituyó, sin su presencia, tenga representación jurídica, por tanto no es válido cualquier entendimiento entre los miembros de ésta y la ALN.



Sin embargo, ayer Luciano García, Secretario de Comunicación de los conservadores, insistió en divulgar la existencia de la comisión y el supuesto acuerdo entre Azalia Avilés y los diputados, contraído el 17 de enero, donde se apoyaba la idea de que la bancada PC se formara después de las elecciones municipales.





Avilés se declara agredida

La presidenta conservadora, en una manera de protesta a los convencionales que supuestamente la han calumniado y maltratado dentro de su partido, porta sobre la camisa verde un lazo negro del que penden dos lágrimas. “Yo fui sometida el lunes a una agresión por miembros de mi partido, y esto es en nombre de todas las mujeres que se han sentido como yo”, dijo.



Sobre la pregunta de si su liderazgo es cuestionado por ser mujer, responde: “Mucha gente tiene que superar ideas que creen que las mujeres no pueden llegar a ciertos cargos, y si yo estoy en este lugar (presidencia del PC) es porque me lo gané”.



De igual manera, la conservadora llamó a Fabricio Cajina a retractarse públicamente sobre “mentiras” que ha dicho a través de medios escritos sobre su persona, y a los demás convencionales, que en anteriores reuniones la han maltratado, a presentar cartas de disculpa.