Amnistía o ética

El doctor Sergio García Quintero advirtió ayer que si Eduardo Montealegre respalda la ley de amnistía en la que se ponen de acuerdo el PLC y ALN, renunciará de inmediato al cargo que tiene en la Comisión de Ética de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN.



El jurista dijo que su retiro de la comisión sería en respuesta al mensaje que Montealegre estaría enviando a la ciudadanía “contrario a las buenas normas y la ética”.



“Ésta es una cuestión irreconciliable porque son excluyentes los conceptos entre delitos políticos y delitos comunes, por lo que considero que es una inmoralidad que en la Asamblea Nacional se discuta un proyecto de amnistía”, añadió García Quintero.



Estimó que una ley de amnistía “tiene nombre propio y es para favorecer directamente a Arnoldo Alemán, y como consecuencia, favorecer a Eduardo Montealegre”.



Agregó que a pesar de que Montealegre ha manifestado su oposición a una amnistía, “da la impresión de que está interesado en ella, sobre todo cuando ve una inminente resolución de la Corte Suprema de Justicia sobre el problema de los Cenis”.



García considera que “si Eduardo Montealegre acepta la amnistía para resolver su problema, estaría dando una demostración de indignidad, falta de ética y corrupción”.





Amnistía innecesaria

Por su parte, el vocero de ALN, Eliseo Núñez Morales, considera innecesaria la amnistía, siempre y cuando se reforme el sistema judicial. Según Núñez, la aprobación de la ley aumentará la impunidad, sin embargo, la defendió como “única salida que ha dejado el presidente Daniel Ortega”.



A juicio de Núñez, una Ley de Amnistía le quita a Ortega la capacidad de “disparar para donde quiera”, y aunque es una vía difícil, y tal vez no la mejor, argumenta que peores delitos fueron perdonados a los sandinistas con la amnistía de marzo de 1990.



Núñez destacó que ALN aún no tiene una posición institucional sobre el proyecto de ley de amnistía.



Por su parte, el presidente de ALN, Eduardo Montealegre, se mostró evasivo y dijo que aún falta revisar el proyecto actual, por ello especificó que su partido no apoyaría propuestas que aumenten la impunidad, “aún falta que haya un dictamen y por ello no decimos si lo respaldamos o no”.



Víctor Hugo Tinoco, jefe de bancada del MRS, reafirmó la negativa de su partido para apoyar la amnistía y dijo que en las condiciones actuales y con los personajes del contexto nacional, la propuesta no tiene sentido.





¿Decreto o ley?

La nueva controversia se centró en la figura jurídica para aprobar la amnistía, es decir, a través de una ley o de un decreto. La diputada Jamileth Bonilla comentó que si se aprueba una ley de amnistía, el presidente Daniel Ortega la vetará; pero si se hace a través de un decreto legislativo, simplemente se manda a publicar y entra en vigencia.



Diputados del FSLN como Wálmaro Gutiérrez consideran que ninguna de las dos opciones jurídicas es viable, pues se beneficiará a ex funcionarios acusados de delitos comunes y no políticos.



La Ley Orgánica del Poder Legislativo establece las facultades de la Asamblea Nacional para aprobar leyes, decretos, resoluciones y declaraciones.





(Con la colaboración de Ary Pantoja)





Algunos aspectos que contiene la iniciativa de ley



Arto. 1. Se concede amplia e incondicional amnistía a favor de todas las personas que ejercieron o ejerzan cargos públicos en todos los poderes y organismos del Estado, por sufragio directo o electos indirectamente, autoridades, funcionarios y empleados de la Administración Pública.



También se concede este beneficio a quienes desempeñaban o desempeñan dichos cargos por nombramiento de autoridad competente, que hayan realizado, intervenido, participado, ejecutado o cometido hechos o actos, sin perjuicio de su naturaleza y participación en los mismos, en el desempeño de sus funciones o en el ejercicio de su cargo, que pudieron o pudieran imputarse o juzgarse judicialmente, asimismo a los particulares que igualmente hayan participado en dichos hechos o actos.



Arto. 2. También se concede amplia e incondicional amnistía, sin perjuicio de lo expresado en el artículo 1, a todas las personas que hubieren obtenido resolución firme dictada por la Contraloría General de la República, requisito esencial para el previo ejercicio de cualquier tipo de acción penal ante los Juzgados o Tribunales; asimismo a favor de cualquier otra persona que apareciera relacionada con ellos en la supuesta comisión u omisión de las siguientes figuras ilícitas o de procesos administrativos o penales que actualmente se desarrollan relacionados con éstas:

a) Malversación de caudales públicos, fraude y peculado contemplados en el Libro II, Título VIII del Código Penal, sus Reformas y Adiciones.



b) Asociación e Instigación para delinquir, contemplados en el Libro II, Título XI, Capítulo I del Código Penal.



c) Los establecidos en la Ley No. 11 del 22 de octubre del año 1985 y su Reforma.



d) Los contemplados en la Ley No. 331 “Ley Electoral”, publicada en el Diario Oficial “La Gaceta” No. 16, de fecha 24 de enero del año 2000.