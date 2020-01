Rivas cree que hay condiciones

Las elecciones en el Caribe Norte pueden ser factibles, dejó entrever ayer el presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, quien argumentó que en la zona hay movilidad del padrón electoral y relativa estabilidad en los centros de votación.



Aunque Rivas no quiso sentar una postura oficial sobre la suspensión o no de los comicios municipales en esta región, afirmó que lo mejor sería cumplir con el período electoral establecido.



Aún así, confirmó que el Consejo Supremo Electoral se trasladará hasta el Caribe Norte para analizar con mayores especifidades la situación del área y emitir una decisión definitiva, esto a petición del presidente de la Asamblea Nacional, René Núñez, y el primer secretario Wilfredo Navarro.



La suspensión del proceso electoral en la RAAN, tras el paso del huracán Félix, fue propuesto por el líder del partido Yatama, Brooklin Rivera, idea que no encontró cabida entre los liberales.



Rivas insistió en el cambio de fecha de los procesos electorales de este año, y llamó a los diputados a cumplir con la solicitud de realizarlos el primero de noviembre, y no mover significativamente el día de las elecciones, pues podría desestabilizarse la planificación del CSE.





Millones en cooperación para CSE

El presidente Roberto Rivas se reunió ayer con embajadores de distintos países en Nicaragua (Alemania, Japón, Estados Unidos y Unión Europea), quienes se mostraron preocupados por conocer a fondo el avance que maneja el Consejo en cuanto a padrones, cedulación y transparencia.



A través de dichas embajadas, el Poder Electoral nicaragüense ha recibido millones de córdobas para el fortalecimiento del CSE; “la Unión Europea nos aprobó un millón de euros para este año, y para el otro cinco millones y algo; España nos dio 5.9 millones de euros para modernización, Estados Unidos ha formado a registradores civiles… y en el proceso electoral va a haber apoyo en capacitación y para la compra de materiales auxiliares en las juntas”, enumeró Rivas.