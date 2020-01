Insiste en cohabitación nacional

El general Humberto Ortega Saavedra renovó su llamado a poner en marcha una concertación nacional que dé al país un “centro (político) de cohabitación” de todas las fuerzas políticas, económicas y sociales, lo cual demanda que el presidente Daniel Ortega se abra a la negociación multilateral y priorice su labor de estadista sobre su papel en la izquierda internacional.



Ortega afirmó que formuló su propuesta en el marco espiritual de la Cuaresma para que la clase política, con “el aliento constructivo” de los medios de comunicación, “cambie radicalmente la actual imagen negativa de nuestra patria, de permanente choque, confrontación, polarización, que tanto daño nos causa a nivel interno como internacional”.



“El objetivo estratégico de la presente concertación nacional es el de afianzar la estabilidad nacional que permita continuar empujando el proceso para la forja del desarrollo de nuestra nación”, apuntó.



Llama a un gobierno de unidad nacional



El general Ortega, en declaraciones a EL NUEVO DIARIO, señaló que “el desenlace del conflicto de los 80 impone como única salida un verdadero proceso de gobierno de unidad nacional, incluyente, que diez años antes no fuimos capaces la dirigencia del país, y en particular nosotros --los líderes de la revolución--, de articular a partir del fin del régimen de Somoza. Desde l990 hasta el presente 2008 el proceso democrático se ha venido imponiendo a pesar de los graves problemas que los distintos gobiernos desde entonces han enfrentado”.



“El gran reto histórico de la presente dirigencia nacional, y de toda la sociedad, con la guía del actual gobierno, es asegurar se fortalezca el rumbo para contar con nuestro Estado moderno nacional independiente, con un mercado generador de riquezas en armonía con el Estado soberano que garantice la defensa del ciudadano y de la naturaleza”, dijo el general Ortega en una ampliación de sus ideas sobre la concertación nacional, a solicitud de END.



Democracia y libertad son indetenibles



A consideración del general retirado, “la Constitución Política de 1987, nacida en el proceso revolucionario, asegura principios liberales como el pluralismo político, socialdemócratas, como la economía mixta, y tercermundistas, como el no alineamiento”.



Desde entonces hasta hoy, continúa Ortega, se ha producido una serie de avances, aunque aún insuficientes, en el aspecto jurídico e institucional, pero que hacen irreversible el camino en plena libertad y estado de derecho, del rumbo democrático, que desde todas las corrientes ideológicas y políticas, se ha venido ratificando en el marco de las contradicciones inevitables.



Diálogos de todas las fuerzas



Ortega llamó a un diálogo de todos los actores económicos, políticos y sociales, a la par de los medios de comunicación, fortaleciendo la educación para crear un capital humano que nos haga competitivos en el marco de la economía mundial.



El general retirado señaló que se hace necesario una liderazgo nacional que dé conducción política al país: “Mi llamado actual es a concertar los esfuerzos en la búsqueda de un centro de cohabitación en donde debemos caber todos, tal como somos, nos gustemos o no”.



Diálogo multilateral



“Considero que en primer lugar se debe dar la atención debida a la pasión que inevitablemente desata cualquier proceso electoral, para que se acuerden medidas que aseguren que dicho proceso electoral municipal no atente contra los pasos necesarios para un buen gobierno y, en particular en la economía. Y mi planteamiento va también dirigido a buscar la concertación multilateral, con la iniciativa que emane del presidente de la República, Daniel Ortega Saavedra”, agregó.



Pese a lo altisonante, hay logros



Asimismo, el general Ortega señaló que en 2007 el presidente Daniel Ortega logró dar fin a los apagones y en el plano internacional fortaleció sus lazos con Cuba y Venezuela. “Y aunque con una retórica altisonante que confunde a la comunidad internacional, y en particular a quienes ven oportunidad de invertir en Nicaragua, se ha avanzado en sentar nuevas bases con dignidad, de relación soberana, pragmática y respetuosa, con el gobierno norteamericano, lo cual es un logro significativo del presidente Ortega”, añadió.



“Valoro como positivo la práctica del presidente Ortega de dialogar bilateralmente en la búsqueda de consensos”, dijo el general Ortega, “pero tal necesidad no es contraria a la concertación multilateral, al diálogo nacional, con los actores fundamentales del poder para tratar los temas que rebasan el ámbito bilateral”.



“El presidente Ortega tiene una gran experiencia acumulada en los asuntos políticos y de estado. Y hoy la inmensa población de Nicaragua desea ver en Ortega al Presidente de la República, al jefe de Estado y al jefe de gobierno más que al indiscutible líder de izquierda y de su partido, el FSLN, que él también es. Nicaragua necesita que el gobierno y la oposición den gobernabilidad real al país, y entonces la imagen de Nicaragua será positiva, lo que nos permitirá la debida gobernanza con el resto del mundo complejo, difícil y ensimismado en sus propios intereses y prioridades”, puntualizó.