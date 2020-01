Concertación sin pacto político de elites

El filósofo Alejandro Serrano Caldera consideró que una verdadera concertación nacional no puede ser otro pacto político de elites, sino un nuevo contrato social estructural y de fondo para definir políticas públicas a favor de las mayorías.



Serrano, impulsor de la Nicaragua Posible en los últimos veinte años, afirmó que las premisas básicas para una concertación son: que haya condiciones razonablemente equitativas, deponer actitudes confrontativas y autoritarias, no imponer medidas presidenciales más allá de los límites establecidos por la ley, por ejemplo, no imponer los Consejos del Poder Ciudadano.



Asimismo, señaló Serrano, es necesario que el presidente Ortega esclarezca el manejo de los fondos del petróleo, sobre los viajes presidenciales en aviones privados y no comprometer la seguridad del país con ejércitos como “el Ejército del ALBA”, que genera zozobra e inestabilidad.





Respeto a instituciones

De igual manera, se hace necesario el respeto a la institucionalidad y al estado de derecho, bajo la premisa de que las instituciones son la causa y cauce del poder, el derecho a un sistema de límites al poder y la ley; la voluntad colectiva.



Serrano ha formulado estas ideas en los libros La Nicaragua Posible, Hacia un Proyecto de Nación y una reformulación en La Nicaragua Posible, editado por la Universidad Alcalá de Henares.



El filósofo urgió una concertación hacia un nuevo contrato social, sin legitimar lo que no esté adecuadamente legitimado, sobre dos ejes básicos: de gobernabilidad democrática para fortalecer el estado de derecho y las instituciones, lo que incluye el fortalecimiento del Poder Judicial, la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría, el respeto a las libertades constitucionales, a la libertad de expresión, a la independencia de poderes y a la soberanía del país.



El segundo eje necesario, reafirmó, es el desarrollo integral económico y social, concertando políticas sociales con la participación de todos los partidos y diferentes sectores de la sociedad civil y sin pactos políticos.





Dar fin a lucha de elites

Por su lado, el doctor Emilio Álvarez Montalván saludó como correcto el llamado del general Ortega a una concertación nacional, porque la historia del país ha sido la lucha sin cuartel de dos elites políticas, lucha descarnada a la que llamó a darle fin en el marco democrático.



Álvarez señaló que las elites con más recursos, estabilidad social y antecedentes de influencia política, se han visto enfrentadas históricamente con aquellas con menor nivel académico, que son las amplias mayorías, tal como lo hizo notar un explorador en el pasado, que consideró ridículo que dos elites, una radicada en Granada y otra en León, hayan intentado crear dos gobiernos paralelos en un país tan pobre.



El politólogo conservador recordó la metáfora del dios Juno, de dos caras, una de la lucha por el poder y otra de cooperación para bien del Estado, por lo que dijo apreciar la propuesta del general Ortega, aunque urgió más detalles al respecto.





Dávila Barboza: Concertación es urgente

Por su lado, el doctor Alfonso Dávila Barboza consideró urgente una concertación o acuerdo nacional, para que con sinceridad y renunciando a los intereses mezquinos partidarios, la clase política se aboque a resolver los problemas económicos nacionales, formule adecuados programas de salud, dé garantía a la seguridad ciudadana y promueva una estricta y “muy apreciable libertad de expresión”.



Sin embargo, el doctor Dávila Barboza advirtió que hay el peligro de que la mesa de negociaciones se convierta en una Torre de Babel, por lo que conviene se reflexione “en este tiempo de Cuaresma y en homenaje a nuestro querido Jesucristo, que en su pasión y muerte dejó muchas lecciones de sensibilidad social y total amor entre todos los humanos”.