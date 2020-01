Listo dictamen de presupuesto 2008

Los miembros de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional firmaron ayer un dictamen de mayoría que respalda el proyecto de Presupuesto General de la República de 2008 tal como lo presentó el gobierno, y en el cual dejaron intacta la partida para cubrir los gastos de la Presidencia que funciona en la sede del partido de gobierno, el Frente Sandinista.



Conforme con la propuesta, la Presidencia recibirá 177 millones de córdobas, de los cuales más de 62 millones corresponden al rubro de servicios no personales, en los que se incluye el pago de servicios básicos –-agua, luz, teléfono, etcétera-- de la sede de la Presidencia que a la vez es la Secretaría del FSLN y la vivienda personal de la familia presidencial.



Los diputados agregaron una disposición en la que restringen el uso de los recursos presupuestados exclusivamente en las instituciones del Estado, sin embargo, el jefe de la bancada del Movimiento Renovador Sandinista, MRS, Enrique Sáenz, considera que ésta es solo una manera de enmascarar el acuerdo para no quitarle el presupuesto a la Presidencia.



La Presidencia también manejará más de dos millones de córdobas para el rubro de “publicidad y propaganda, además de dos millones 800 mil córdobas para el pago de seguridad privada, pese a que la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua realizan esa labor.





Se mantiene el 12 por ciento

Sáenz se quejó de que no hubo cambios sustanciales en el presupuesto y que se dejó el aumento salarial para maestros, trabajadores de la salud, policías y soldados del Ejército en el 12 por ciento propuesto por el gobierno. La promesa es que en una reforma prevista para mayo se aumentará el restante tres o cuatro por ciento, en dependencia de lo que decidan los diputados en el plenario.



En todo caso, Sáenz anunció que el MRS presentará el próximo lunes un dictamen de minoría en el que insistirán en el aumento salarial del 20 por ciento.



Por otra parte, el dictamen de mayoría tampoco modificó las partidas presupuestarias asignadas a los programas Hambre Cero y Usura Cero, tal como lo pretendía la oposición.





ALN con voto razonado

El dictamen fue respaldado por los diputados del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, y del Frente Sandinista; mientras que los legisladores de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, firmaron el dictamen, pero emitieron un voto razonado.



Los opositores argumentaron que no podían modificar el presupuesto para no perjudicar el acuerdo macroeconómico firmado entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional, FMI.



Se espera que la próxima semana el dictamen sea incluido en la agenda legislativa y que el presupuesto esté aprobado entre el miércoles y jueves.