Proclaman a Cuan para alcaldía de Managua

El reelecto dirigente sindical de Fetsalud, Gustavo Porras, dijo ayer que la candidata ideal para ocupar la Alcaldía de Managua por el partido sandinista es la ex ministra de salud Maritza Cuan y no el tricampeón mundial de boxeo Alexis Argüello.



Porras dijo que a diferencia de Argüello, Cuan es una candidata que sale desde la base de la Federación de Trabajadores de la Salud, Fetsalud, y es respaldada por los movimientos sociales y el Movimiento Médico Sandinista, por lo que consideró que este respaldo es fundamental.



“Nos hemos pronunciado en apoyar a la doctora Cuan para ocupar el cargo edilicio, todavía hay tiempo para definirlo, pero nosotros creemos que es la mejor candidata”, dijo durante el V Congreso Nacional de Fetsalud que tuvo como principal novedad la presencia de los ministros del Trabajo, Salud y al presidente ejecutivo del INSS.





La “pelota” de Porras

El doctor Gustavo Porras, Secretario General de Fetsalud, fue el epicentro del evento, flanqueado por sus aliados en el gobierno.



Como se recordará, la doctora Cuan dejó el Minsa bajo supuestas presiones de funcionarios sandinistas de la institución, incluyendo al actual ministro Guillermo González, quien le habría “serruchado” el piso para alcanzar el puesto.



Además, cayó en desgracia con la pareja presidencial al emitir un spot publicitario sin su autorización. Pero, oficialmente, la salida de la doctora Cuan del Minsa se debió a problemas de salud que aparentemente ya ha superado.



No obstante, Porras afirmó que habrá que esperar el método de selección que utilizará el partido para impulsar la candidatura de la defenestrada doctora Cuan.





¿Congreso de Fetsalud o de ministros?

El evento tuvo una duración de más de tres horas en la que todos los funcionaros tomaron la palabra. Hicieron entrega de reconocimiento a sus mejores “cuadros”.



Ninguno de los funcionarios tuvo tiempo de explicar a qué se debía su presencia en el Congreso, porque prefirieron no hablar con los periodistas. El parqueo del local se abarrotó de vehículos de las instituciones del gobierno.



Guillermo González, Ministro de Salud; Roberto López, titular del INSS, y Janet Chávez, del Mitrab, prefirieron no hablar del tema.



Porras expresó que la “oligarquía” debe pagar los impuestos que no pagan, queremos más medicinas, debemos cambiar la ley de contrataciones del Estado, que no permite comprar medicina barata”, agregó.