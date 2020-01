Ex FSLN candidato por el PLC

SAN JUAN DEL SUR



El ex presidente de la comisión electoral municipal del Frente Sandinista del municipio de San Juan del Sur irá en busca de la alcaldía de este municipio, pero ocupando la casilla del Partido Liberal Constitucionalista, PLC. El autor de este drástico cambio político es Róger Núñez, hijo del ex alcalde sandinista Abelardo Núñez Tenorio, quien respalda completamente a su hijo.



Según Núñez, hasta su casa han llegado a ofrecerle la candidatura los líderes de los partidos MRS, PLC, ALN, y hasta el Partido Conservador, “pero al final acepté la propuesta que me hizo el Partido Liberal Constitucionalista” comentó.



El precandidato aseguró que este quince de febrero se inscribirá oficialmente como el único candidato a alcalde de San Juan del Sur por el PLC, y desde ya se considera como el candidato que llevarán las fuerzas democráticas en la ciudad portuaria, ya que según él, también goza del respaldo de los conservadores y ALN.





Guarda resentimiento

Núñez hijo fue presidente de la comisión electoral del Frente Sandinista, entre 2000 y 2003, pero según él, se retiro a raíz de que miembros de dicho partido le hicieron la “guerra” a su papá cuando éste fungía como alcalde de San Juan del Sur, “e incluso al terminar su período hasta lo encarcelaron, y eso no se me olvida; lo que hicieron con mi padre fue injusto”, explicó.



Después de haberse separado del FSLN, Núñez se integró a Alternativa por el Cambio, y en esa agrupación política corrió como candidato a concejal en las elecciones de 2004 y resultó electo.