Alemán olfatea en concertación

El ex presidente con problemas legales, Arnoldo Alemán, propuso un diálogo al presidente Daniel Ortega Saavedra, como una manera de solucionar la crisis económica nacional, esto luego de reunirse con el cardenal Miguel Obando y Bravo, Presidente del Consejo de Paz y Reconciliación del gobierno. Alemán y Ortega mantienen un pacto desde el año 2000.



“El Cardenal y la iglesia han dicho que nos sentemos y nos ha dado el ejemplo. Tiene que acceder (al diálogo) si le interesa Nicaragua… tiene que entrar a dialogar sin ninguna exigencia propia”, llamó el ex presidente.



Alemán, actual reo, dijo que los actores que inciden en el país deben sentarse de manera fraterna a una concertación, secundando la propuesta formulada por el general retirado Humberto Ortega.



Analistas y demás partidos han manifestado que de darse una concertación, deben quedar fuera los vestigios del pacto Ortega-Alemán y el control que el presidente ejerce sobre las instituciones judiciales.





Sobre amnistía

Alemán dejó a entrever que no precisamente es el principal beneficiario del proyecto de amnistía que promueven bancadas liberales en el parlamento nacional, pero dijo no concordar con que la amnistía “aumente la impunidad”, sino debe ser exclusiva para los perseguidos políticos, “para nosotros”, dijo con cara seria, Alemán.