Saca emplaza a Venezuela por supuesta injerencia

El presidente de El Salvador, Tony Saca, recurrió ayer en Washington ante la Organización de Estados Americanos, OEA, por la supuesta injerencia de Venezuela en la política interna del país, tras conocerse un informe de inteligencia estadounidense que prevé financiamiento venezolano a las alcaldías del Frente “Farabundo Martí” para la Liberación Nacional, FMLN, de cara a las elecciones presidenciales de 2009.



Saca sostuvo desde el jueves pasado que se investigará oficialmente el presunto financiamiento electoral de Venezuela al FMLN, con base en un reporte de inteligencia estadounidense, cuyo texto oficial fue recibido por Saca esta semana de manos del presidente del Comité de Inteligencia del Senado, John D. Rockefeller IV.



Al mismo tiempo, la cancillera Marisol Argueta se reunió con John Negroponte, segundo jefe del Departamento de Estado, y recibió instrucciones para reunirse con el embajador de Venezuela en San Salvador a fin de aclarar la situación en un momento delicado de las relaciones entre ambos países.





“Intervención directa”



“Ésta es una información certera que confirma una intervención directa, descarada y peligrosa en nuestros asuntos internos”, dijo Saca, al reaccionar a las publicaciones del informe “Annual Threat assessment”, presentado el martes por el director nacional de Inteligencia estadounidense, J. Michael McConnell, al Comité de Inteligencia del Senado.



El reporte divulgado esta semana prevé financiamiento venezolano al FMLN de cara a las elecciones presidenciales de 2009, aunque en su versión pública no ofrece más detalles. Sin embargo, fue dado a conocer después que se conociera de la firma pública, en marzo de 2006, de un acuerdo de suministro de petróleo entre Petrocaribe y quince alcaldías del FMLN, aglutinadas en la Asociación Inter Municipal Energía para El Salvador (Enepasa), a través de Petrocaribe, una sociedad conformada a imagen y semejanza de Albanisa.



Petrocaribe espera suministrar 198,000 barriles diarios (b/d) de crudo y derivados a Centroamérica, se ha conocido extraoficialmente, a ser pagados con bienes y a dos años de gracia, y con un financiamiento de 40% de la factura petrolera si el barril supera los 40 dólares, como ocurre actualmente, a una tasa de interés del 1%.





La triangulación

Se conoció que este mes la empresa mixta Alba Petróleo de Venezuela comenzó a suministrar oficialmente diesel venezolano a las alcaldías salvadoreñas, aunque EL NUEVO DIARIO ya había denunciado con anterioridad que se trianguló combustible venezolano desde Nicaragua, en 2007.



END informó el 12 de enero que la llegada del refinado de Caracas a El Salvador, procedente de Nicaragua, se inició desde el pasado 23 de diciembre, y hasta esa fecha habían llegado a aquella nación 275 mil galones que se venden en cinco estaciones de bandera blanca ubicadas en la zona metropolitana, y una más en la cabecera de Usulután. Las gasolineras “bandera blanca” son estaciones locales.



El gerente general de Petróleos de Nicaragua, Petronic, Rodolfo Zapata, confirmó a fines de año a EL NUEVO DIARIO que han proveído de diesel a las alcaldías que gobierna la izquierda salvadoreña, pero que sólo sirven de puente en una negociación que se ha dado entre Venezuela y los ayuntamientos, es decir, no están exportando el combustible que es para Nicaragua.



Guillermo Gallegos, jefe de fracción de Arena, pidió al gobierno investigar si por medio de Alba Petróleo es que Chávez está mandando dinero al FMLN para las elecciones. Además, hasta que estén listos los tanques de los alcaldes efemelenistas se usarán los de Petronic, en el puerto de Corinto, según El Mundo.



Sin embargo, Mauricio Funes, candidato presidencial por el FMLN, desestimó el informe estadounidense, haciendo notar que se trata de una advertencia, pues señala que “prevé” un financiamiento electoral que no ha ocurrido sin presentar evidencias como movimientos de cuentas financieras.





Saca recibe “datos de inteligencia”



Por otro lado, Saca dijo en Washington que había recibido datos adicionales del informe en su reunión con el senador Rockefeller, pero se negó a revelarlos. Sin embargo, a la pregunta de si este informe confirma la injerencia de Venezuela en el proceso electoral salvadoreño, el mandatario dijo que “los datos en principio que estamos observando son de una relación directa del FMLN con algunos elementos de Venezuela, y que a medida que caminen las investigaciones se van a confirmar”.



Saca criticó duramente al gobierno de Chávez y dijo que “cuando un gobierno extranjero con ideas socialistas, arcaicas, vetustas y fracasadas en el pasado interviene en un país como el nuestro, estamos en grave peligro de perder las libertades y la paz obtenidas”. “Este tipo de injerencias hace correr peligro a nuestro sistema”, afirmó.







Arena intervino en elecciones 2006 en Nicaragua

Sin embargo, en contraste con la preocupación del presidente de El Salvador, Antonio Saca, sobre la intervención venezolana en su país, cabe recordar la intervención directa del ex presidente Armando Calderón Sol, de Arena, el partido de Saca, quien arribó a Nicaragua en varias ocasiones para unir a los liberales en las presidenciales de 2006.



Calderón Sol sostuvo encuentros con las dos alas liberales, PLC y ALN, buscando la unidad de ambas fuerzas para impedir la victoria del ahora presidente Daniel Ortega.



“No es posible ir a unas elecciones fragmentados, no es posible que vayan a tener un triunfo fragmentado, y si todos quieren ser (presidentes), tienen que ponerse de acuerdo en programas y visiones y deponer los intereses personales y los intereses partidarios, por los intereses de Nicaragua, porque Nicaragua es primero, Nicaragua es segundo, Nicaragua es tercero”, dijo Calderón Sol durante una de sus visitas en Managua.