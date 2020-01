FSLN ya decidió candidatos en Estelí

La diputada del Frente Sandinista Martha Marina González, miembro de la comisión ad hoc de este partido en Estelí, reconoció “ciertas inconformidades” durante la selección de los candidatos a alcaldes y vicealcaldes de los seis municipios de este departamento, sin embargo, señaló que el consenso se impuso en todos los casos.



González dijo que en el caso de la cabecera departamental, Estelí, se presentaron nueve precandidatos a la comisión y resultó “electo por unanimidad” como candidato a alcalde Rafael Raudez Rodríguez.



Señaló que se hicieron consultas previas con militantes del Frente Sandinista y se realizó una encuesta para conocer la opinión de las personas ajenas al partido, pero de los nueve candidatos sólo Raudez Rodríguez contó con el apoyo total de los integrantes de la comisión especial.



La comisión está integrada por el secretario político departamental, Léster Martínez, los diputados propietarios, Francisco Valenzuela y Martha Marina González, el diputado suplente Porfirio Treminio, el alcalde de Estelí, Pedro Pablo Calderón, y el secretario político municipal, Filemón Moncada.





Parámetros

Según González, existen ciertos parámetros para haber seleccionado a Raudez, entre ellos, el trabajo realizado por el aspirante, principalmente porque Raudez ha garantizado todo el tendido electoral del FSLN en ese departamento, además de los requisitos establecidos en el estatuto del partido, es decir, militar en el Frente Sandinista durante diez años continuos.



“Es un compañero que sobrevivió a la guerra, porque lo emboscó la Contra, fue dirigente sindical, muy humilde y muy comunicativo con la gente”, expresó.



Los candidatos a vicealcaldes aún no han sido electos, pero la propuesta de Rosa Argentina Rugama es la que parece contar con el consenso total de la comisión, según explicó González.



La diputada sandinista recordó que estos candidatos no son definitivos, pues tendrán que someterse al mecanismo de selección que decida finalmente la Asamblea Sandinista a realizarse el próximo 23 de febrero. “Aquí se va a ratificar el mecanismo de selección que puede ser el de consenso, que ya está, o decidir otro diferente”, explicó.





La suerte está echada

Aunque a nivel nacional los dirigentes del FSLN afirmen que los mecanismos de selección de los candidatos a alcaldes en Estelí todavía no se han definido y que será la Asamblea Sandinista la que se encargará de ello, inicialmente hubo una orientación para que se nombraran los mismos a través de comisiones especiales.



Lo anterior indica que aunque se diga lo contrario, Raudez será ratificado por la Asamblea Sandinista, y el abogado Leopoldo Castrillo, aunque “patalee” y truene contra los mecanismos de selección utilizados por su partido, se tendrá que conformar con lo que ha actuado.



El licenciado Lesther Martínez afirmó que la dirigencia del partido les planteó que elaboraran propuestas de consenso, pero dijo que nadie puede pensar que las cosas están cerradas. Para Martínez es de vital importancia cualquier decisión que tomen los miembros de la Asamblea Sandinista y los del Congreso.



Explicó que se debe de respetar la decisión y el interés de las mayorías, porque según dijo, entre nueve propuestas la mayoría se inclinó por Raudez.







MARTHA GONZALES

Archivo / END

Martha Marina González.