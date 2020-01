Buscar victoria jurídica y evitar choque militar

Los diputados Francisco Aguirre y Víctor H. Tinoco



Diputados llaman a no militarizar diferendo



* Ex canciller Aguirre llama a un acuerdo temporal, para que disputa no suba de tono y no raye en intervención militar

* Instan a confiar en el derecho internacional



No militarizar el conflicto entre Nicaragua y Colombia sobre la disputa de soberanía de las aguas internacionales al este del meridiano 82 es el llamado que hacen políticos nicaragüenses; y a la vez, proponen a ambos países esperar que la jurisprudencia resuelva a través de la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya.



El ex canciller de la república, Francisco Aguirre Sacaza, instó al canciller Samuel Santos a buscar una solución negociada con Colombia mientras ocurre el fallo definitivo, también llamó a usar la diplomacia y confiar en el derecho internacional.



El diputado nicaragüense se opuso tajantemente a que el conflicto sea militarizado, pues “no conviene buscar un enfrentamiento, porque al fin todos somos hermanos latinoamericanos”.





Nota verbal es desestabilizadora

Por ello, un acomodo temporal es la propuesta del también presidente de la Comisión Económica del parlamento nacional, que aún así, destacó que la nota del canciller colombiano, Fernando Araujo, es una amenaza desestabilizadora.



Aguirre Sacaza enfatizó que es necesario salvaguardar los derechos de la patria y que Colombia debe estar clara de que la Corte Internacional ha establecido que el meridiano 82 no es la frontera marítima, por ello el patrullaje conjunto propuesto por el presidente Ortega es lo más indicado por el momento.



Ambos países pretenden dichas aguas al este del meridiano en cuestión, pero --advirtió Aguirre-- Colombia no tiene derecho a decir, como señaló en su nota, que podría navegar al oeste de dicha línea geográfica (La Mosquitia), que obviamente, “y nadie lo duda”, es de Nicaragua.





Tinoco: “No caer en la trampa”



El jefe de bancada del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Víctor Hugo Tinoco, coincidió en que la esfera jurídica y diplomática es la mejor vía, pues ambos países comparten derechos de pesca en la frontera no definida.



“No hay que permitir que esto camine a la esfera militar… la mejor forma de defenderse es haciendo uso del derecho, están las leyes internacionales, Naciones Unidas”, argumentó Tinoco, y también señaló que Nicaragua no puede “caer en la trampa de que el conflicto se convierta en un asunto militar”.



Sobre las amenazas de Araujo de navegar en La Mosquitia, respondió que cada quien puede decir lo que se le ocurra, ya que al final la Corte de La Haya es la que tendrá la última palabra.