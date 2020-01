Hoy eligen entre Chanito García y Azalia Avilés

Una candidata más se podría sumar a la contienda electoral por la Alcaldía de Managua, ya que Azalia Avilés confirmó tener intenciones de postularse en las elecciones de este año, si logra pasar por el colador de la convención de su partido y la Alianza con ALN.



El día de hoy los conservadores realizarán elecciones internas, en las que los asambleístas elegirán entre Avilés y el secretario de comunicación del PC, Luciano (Chanito) García.



Sin embargo, la candidatura de la lideresa del partido verde parece no tener asidero entre todos los conservadores, pues el propio presidente de la Comisión Electoral, Hugo Ruiz, minimizó la postulación de Azalia Avilés y destacó el trabajo de Chanito García, lo que supuestamente lo hace merecedor del voto conservador.





“Por consenso”



Ruiz hizo estas declaraciones a END cuando quisimos conocer la postura del diputado Javier Vallejo sobre las intensiones de su presidenta, y “por casualidad”, se encontraban juntos.



El viernes Azalia Avilés presentó su candidatura de manera formal ante la Comisión Electoral del partido, pero Ruiz informó que esto no significa nada si Avilés no es propuesta por un miembro conservador y secundada en la misma convención.



De igual manera, el presidente electoral refirió diferencias en cuanto a disposiciones del Consejo Nacional Conservador que definió, con la supuesta presencia de tan sólo 28 miembros, que los candidatos deben ser elegidos de consenso.



Ruiz afirma que dicho mandato es ilegal, pues para disponer lo anterior se debía reformar los estatutos del PC, que establecen que con una mayoría se puede elegir al candidato.



Mientras, Avilés afirma que el día de hoy, en la Gran Convención conservadora, deberá de darse una elección consensuada.



El proceso electoral que efectuarán los conservadores, de acuerdo con la lideresa, no es en detrimento de la Alianza ALN-PC, sin embargo, reivindican su decisión de ir en la casilla 9 o en la 4, “tendremos que sentarnos con Eduardo, porque él aún no ha oficializado su candidatura, pero si va, lo apoyamos”, dijo Avilés.



Para Hugo Ruiz la elección es el inicio de negociaciones con ALN, pues, aunque sus pre-candidatos no precisamente serán los líderes de la fórmula en la alianza, esperan obtener concejalías.