“Debe hacerse una amnistía con nombre y apellido”

Aún conserva como “recuerdo” el cuadro de El Güegüence, que le obsequió Arnoldo Alemán después de la campaña electoral que llevó a la presidencia al “líder” del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, en 1996. “La utilicé para adornar la oficina de campaña; era lo único que teníamos; él (Alemán) me la llevó para darle un poco de vida a esa oficina”, dice la hoy diputada liberal, Jamileth Bonilla Madrigal.



Concejal de la Alcaldía durante la administración de Alemán, ex secretaria de Organización del PLC, ex ministra de Acción Social, hoy su mayor aspiración es ocupar la silla edilicia capitalina, aunque algunos consideran que es una simple maniobra para terminar de desunir a la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, y perjudicar el liderazgo de Eduardo Montealegre.



Sus detractores la consideran calculadora, manipuladora y, como dijo en una ocasión su hoy colega y compañero de bancada, Ramón Macías Luna, “siempre ha mantenido su corazoncito en El Chile”.



De hecho, el día que se realizó esta entrevista, Bonilla esperaba en su casa la visita de Arnoldo Alemán, sin embargo, éste la llamó para avisarle que su hermano Antonio estaba grave en un hospital privado a causa de un infarto, por lo que después se dirigió a realizar la visita de rigor.



La dirigencia de ALN cerró las posibilidades de elecciones primarias para seleccionar al candidato oficial, no obstante, Bonilla está empecinada en este mecanismo y confía en que resultará nominada.





A lo interno del partido, usted ha sufrido algunos reveses políticos; la última vez fue hace dos semanas, cuando la directiva cerró filas en torno a Eduardo Montealegre y rechazaron una petición de primarias en su propia cara.



En política uno tiene suficientes argumentos para debatir cualquier propuesta, el golpe político lo constituyen más bien los gestos, los insultos, las ofensas y las calumnias expresadas en presencia de Eduardo Montealegre en una reunión de junta directiva nacional. Sin embargo, después de eso, he recibido llamadas telefónicas de las esposas de los líderes que hablaron ofendiéndome, pidiéndome disculpas y diciéndome que condenan la actitud de sus esposos.





¿Sus intenciones de ser candidata a alcaldesa son reales, o simplemente son una maniobra para destruir a Eduardo Montealegre y crear más división dentro de ALN?

Son reales, lo que pasa es que todavía no he constituido un equipo de campaña que me lleve a autoproclamarme como lo ha hecho Eduardo Montealegre con su fórmula. Una vez que se llame a primarias, tendré listo mi equipo de campaña para trabajar en los barrios, y por eso me han visto haciendo visitas en los barrios con bases de ALN y del PLC.



Yo quiero realmente llegar a la Alcaldía de Managua para hacer algo por los barrios y no utilizar el cargo como trampolín para la presidencia de la República. Alguien me dijo que con Eduardo, Managua la ganamos y la perdemos, porque dos años después renuncia para presentar su candidatura a la Presidencia.





En círculos políticos se dice que su posición es guiada por el Frente Sandinista para dividir a ALN.



No hay mejor testigo de mi posición contra el Frente Sandinista que el mismo pueblo de Nicaragua, nunca me han visto votar (en la Asamblea Nacional) con el Frente Sandinista, he estado siempre por formar bloques contra la dictadura en el Parlamento. Vamos a ver quiénes son las fichas del FSLN el día que tengan que votar por el Presupuesto General de la República.



¿La conformación de la Bancada por la Unidad, que usted preside, se la atribuyen al Frente Sandinista?

No sé por qué, porque yo en ningún momento hablé con nadie del Frente Sandinista para tomar una decisión, y nunca lo voy a hacer. Mi decisión (de formar la bancada) fue por una situación muy particular, similar a la que tuvo Ramiro Silva y Ramón Macías.





Pero también la han señalado de ser ficha de Arnoldo Alemán. ¿Se considera una “infiltrada” de Alemán en ALN?

A quien he visto proponer y respaldar públicamente la candidatura de Eduardo Montealegre es al mismo Arnoldo Alemán.





Entonces, ¿por qué cree que Montealegre no quiere aceptar el respaldo de Alemán?

Porque se contradice. Eduardo se diluye en unas decisiones can-tinflescas porque hoy dice una cosa y mañana dice otra. Por ejemplo, nosotros tuvimos en nuestras manos una propuesta de la ALN en relación al presupuesto 2008, firmada por él, en la que se dice que no habrá un aumento salarial a maestros y trabajadores del sector salud hasta que haya una reforma presupuestaria. Es decir, van a apoyar el presupuesto del gobierno, cuando antes dijeron que apoyaba un aumento del 20 por ciento.





Enrique Quiñónez fue un fuerte crítico suyo en el pasado, luego se juntaron para impulsar la unidad liberal, ahora están en aceras diferentes porque usted quiere ser candidata a alcaldesa y él quiere ser el candidato a vicealcalde, pero de Eduardo Montealegre. ¿Ha cambiado la relación entre usted y Quiñónez?

Lo único que yo pido es que no haya una fórmula vertical que diga “nosotros somos y punto, y nadie más tiene derecho”, y eso se lo critico a Quiñónez y a quien sea, y al mismo Eduardo. Creo que (el cargo) tiene que someterse a unas primarias, y por eso es que Quiñónez ha pedido primarias en su partido.



Además, le pregunto a Quiñónez si estará dispuesto a ser el vicealcalde de Pedro Joaquín Chamorro, de Roberto Serrano o de Virgilio Gurdián, que también quieren ser candidatos a alcalde por ALN, o de Jamileth Bonilla; o ¿solamente quiere ser el candidato a vicealcalde de Eduardo Montealegre?



¿Se ve en una fórmula con Quiñónez?

Vacila en contestar y responde: “No tengo ningún inconveniente”.





¿Quiñónez podría tener algún inconveniente?

No sé, habría que preguntarle a él. De todas maneras habría que preguntarle a Quiñónez si está dispuesto a ir en fórmula con otro candidato que Eduardo imponga de dedo en caso de que él no quiera o desista de ser el aspirante oficial a la Alcaldía de Managua.





En torno a la amnistía. ¿Apoyará la bancada por la unidad un proyecto de amnistía?

Tal como está planteada en ese documento, creo que no debo respaldar un proyecto como ese y hacer un proyecto diferente. No puede ser que la amnistía abarque hasta el cuarto grado de consanguinidad del funcionario público.



Creo que debe hacerse una amnistía para los líderes políticos que ya han pagado una condena; Arnoldo Alemán ya pagó una condena de cinco años y es un líder político; Eduardo Montealegre está siendo amenazado.





Usted plantea una amnistía limitada y con nombre y apellidos para dos personas.



Yo estoy planteando una amnistía con nombre y apellido, y habrá que ver si existe otro directivo de algún partido político que tenga algún problema que esté siendo acusado en estos momentos.





Ésa es una amnistía discriminatoria y un tanto descarada.



Una amnistía debe ser para quitarle la pistola a Daniel Ortega. Se puede ver discriminatoria, pero creo que hay que amnistiar a los (dirigentes políticos) que están siendo acusados, a los que ya están (presos) y que le sirve (al Frente Sandinista) para ejercer presión y chantaje para obtener cuotas (de poder) que le beneficien con votos en la Asamblea Nacional.







"El calendario electoral es una camisa de fuerza"



El calendario electoral propuesto recientemente por el Consejo Supremo Electoral, CSE, no deja mucho margen de maniobra a los partidos políticos, pues las fechas para presentar candidatos y alianzas de partidos, están a la vuelta de la esquina, a menos de un mes.



Bonilla considera que ese calendario beneficia en parte al PLC, pues obligaría a Eduardo Montealegre a decidirse de una vez si acepta o no la nominación en representación de una alianza PLC-ALN. Además, dijo, obligará a ambos partidos a decidirse por una casilla liberal para presentar a los candidatos en los comicios del próximo noviembre.



Pero también considera que la propuesta podría beneficiar al Frente Sandinista y evitar conflictos internos en torno al mecanismo de selección de sus candidatos.





¿Qué hay detrás de este calendario “apretado”?

Este calendario es una camisa de fuerza para la democracia, porque (los magistrados del Consejo Supremo Electoral) están rechazando la realización de primarias en los partidos políticos. La ALN ha apoyado primarias en otros municipios, aunque no en Managua, y entonces (la dirigencia) estará contenta, porque ya no habría insistencia para que haya primarias en Managua.



Al PLC le corta el calendario que tenían programado; y el Frente Sandinista estará más interesado en que no haya primarias en su partido, porque va a desatarse un conflicto interno por las candidaturas cuando vemos en Managua, por ejemplo, que se está forcejeando y presionando por un determinado candidato.





Pero el PLC estaría interesado en un calendario de este tipo para presionar a Eduardo Montealegre a que se decida a aceptar la nominación y concretar un acuerdo en torno a la casilla liberal en la que se van a presentar los candidatos.



Por supuesto que al PLC le interesaría un calendario como éste, porque estaría forzando a un Eduardo Montealegre a que de una vez tome la decisión, y a la ALN que se decida en torno a la casilla, que son las dos piedras grandes que todavía hay que vencer en el camino para firmar la alianza definitiva.



No sé si el PLC estaría dispuesto a ceder la casilla nueve; pero yo no veo a la base del PLC votando en la casilla nueve; tampoco veo a una base de la ALN votando en la casilla uno del PLC, aunque es más factible esta última opción, porque los liberales no tenemos ningún inconveniente en votar en la casilla uno.





¿Se inclinaría usted por aceptar la casilla uno?

Yo me inclino por la casilla que decidan, la nueve o la uno, pero no me voy a atrincherar en que si no es la nueve no voy a votar, o decir que si no es la uno, no voy a votar.





Hay una intencionalidad clara en este calendario y es forzar a los partidos políticos que tienen problemas jurídicos en el Consejo Supremo Electoral. El PLN, aliado del PLC, tiene problemas; y la misma ALN enfrenta el litigio por la representación legal entre Montealegre y Eliseo Núñez Hernández.



Es una manera de presionar a los dirigentes de los partidos y de presionarse ellos mismos (el Consejo Supremo Electoral), porque tiene que resolver los conflictos de legalidad que tienen los partidos políticos. El problema legal de la ALN es un problema real que el Consejo Supremo tiene que resolver a lo inmediato.





El 12 de febrero se vence la prórroga para decidir la casilla liberal. ¿Cuáles son los problemas reales? ¿Por qué no se deciden?

La ALN quiere la casilla nueve o una independiente. El PLC quiere la uno o la nueve, y que se decida solamente en torno a esas dos, y no llevar una casilla de un partido que no tiene estructuras…



Pero si el PLC quiere la nueve, eso le favorece a Eduardo.



Es que cuando se pongan las dos casillas; la nueve de ALN, y la uno del PLC, sobre la mesa, ahí el PLC va a preguntarse: ¿cuál es el partido que tiene más arraigo como casilla? ¿Cuál es la casilla que por sí sola tiene un porcentaje de votantes a su favor? ¿Cuál es la casilla que es la madre de la otra? ¿De dónde sale la nueve, sino de una disidencia del PLC?

Otra pregunta sería ¿por qué el PLC va a ceder ante la casilla nueve, cuando la nueve salió de la uno? Si yo estuviese al lado del PLC, serían los argumentos que yo expondría.



Además, es más fácil convencer al electorado de ALN, que es más urbano, a que vote en la casilla uno; que convencer al electorado del PLC, que es más rural, a que vote en la casilla nueve.





Con este calendario electoral definitivamente no hay primarias.



Los partidos políticos deben juntarse para presentar sus observaciones y propuestas de correr las fechas; esas fechas no pueden quedar así porque atentan contra la democracia interna de los partidos.