Propone salida jurídica

A favor de la soberanía nacional se manifestará la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos del Parlamento, según informó su presidente, Enrique Quiñónez, quien enfatizó que Nicaragua debe ser respetada mientras la disputa con Colombia no se resuelva.



Quiñónez expresó su preocupación por la manera en que se ha manejado el tema del diferendo entre Nicaragua y Colombia e instó a encontrar soluciones diplomáticas y no militares.



“Este tipo de declaraciones (militarización) puede dar paso a lo que definitivamente no queremos los nicaragüenses, ni creo que quieran los colombianos”, destacó el diputado.



Sin embargo, dejó claro que están de acuerdo con que el Ejército de Nicaragua establezca patrullaje sobre el territorio soberano, después de que el canciller Colombiano, Fernando Araujo, dijera que su país podría considerar que sus fronteras llegan hasta la Costa Mosquitia.