“Calendario atenta con proceso democrático”

La ex presidenta del Movimiento Renovador Sandinista, MRS, Dora María Téllez, declaró ayer que no existe tensión alguna en dicha alianza sobre la selección del candidato a la Alcaldía de Managua y coincidió con la diputada Mónica Baltodano en que el partido está en proceso de consulta para definir la candidatura a finales de abril.



Téllez no dudó en manifestar su gusto por una posible fórmula entre Enrique Sáenz, Presidente del MRS, e Israel Lewites, sobrino de Herty Lewites (q.e.p.d), sin embargo, aclaró que aún falta un proceso desde las asambleas municipales hasta el consejo nacional de dicha alianza para emitir un nombre oficial.



Este proceso podría ser interrumpido por los tiempos establecidos en el borrador de calendario electoral propuesto por el Consejo Supremo Electoral, CSE, que llama a los partidos a inscribir alianzas y candidatos en el mes de marzo.



Calendario a la hechura de caudillos

La ex diputada dijo que el MRS no podría ir a municipales sin antes efectuar una selección interna en las estructuras, pues lo manda los estatutos del partido y el propio CSE, además de que no gustan de elegir “al dedazo”.



La comandante guerrillera catalogó el calendario como un disparate, y que intenta evitar que haya elecciones municipales, también informó que a más tardar el viernes su partido presentará al máximo poder electoral una solicitud de extensión de plazos.



“No se permiten los procesos democráticos (con el borrador de calendario) en los partidos, sólo un partido donde hay caudillo que escoge de dedo a sus candidatos podría participar”, expresó Téllez, para luego agregar que si dicho calendario no se modifica, la lectura sería que tras todo está la mano del pacto Ortega-Alemán.