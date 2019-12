Peligran mil millones para el Banco de Fomento

Diputados ante la Asamblea Nacional advirtieron del peligro que corren unos mil millones de córdobas que irían directamente al Banco de Fomento a la Producción, Banfopro, si el presidente Daniel Ortega no aprueba en tiempo y forma el reglamento de la ley creadora y no envía al Parlamento las ternas para la integración del consejo directivo de la entidad financiera.



El diputado del Frente Sandinista, Douglas Alemán, mostró su preocupación, pues, a su juicio, el mandatario nicaragüense ya debería aprobar el reglamento y presentar las ternas para el consejo directivo. Alemán recordó que si Ortega no reglamenta la ley, la Asamblea Nacional tendrá que hacerlo.



“Ya debería haberse hecho la reglamentación. Le estamos pidiendo al Ejecutivo que haga las dos cosas; es decir, que reglamente la ley y que pase las propuestas para la conformación del consejo directivo”, explicó.



La preocupación de Alemán es porque el consejo directivo debe aprobar la normativa del banco y diseñar las políticas crediticias del Banfopro.



Los mil millones

Alemán advirtió que, además de los 37 millones de córdobas aprobados en el presupuesto, “se deben incorporar al Banfopro las carteras crediticias que tienen los diferentes programas del gobierno que suman unos mil millones de córdobas”.



Entre esos programas están Usura Cero y los que manejan instituciones como el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, Mific; el Ministerio Agropecuario y Forestal, Magfor; el Fondo de Crédito Rural y otros.



“Todos esos programas suman mil millones, más todos los fondos que están por venir al país y que la ley establece que el banco por medio del cual se deben de captar esos fondos, es el Banco de Fomento”, explicó.



Aguirre dice que

hay tiempo

Por su parte, el presidente de la Comisión Económica, Francisco Aguirre, espera que el presidente Ortega presente al Parlamento las ternas de donde resultarán electos los miembros del consejo directivo, excepto los que ya están establecidos en la ley, como son el ministro de Hacienda y Crédito Público y el presidente del Banco Central de Nicaragua.



Aguirre apoya la candidatura de Mario Flores para presidir la entidad financiera, basado en su experiencia y en su eficiencia, primero como gerente general del Banco Central, y después, al frente del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.



“A mí me gustaría ver en esas propuestas (del presidente) a Mario Flores, porque es productor de Boaco, un hombre que llegó de portero del Banco Central, fue ministro de Hacienda, intachable en su honestidad, un hombre trabajador. Para que el Banfopro sea exitoso debe tener a gente que oriente esa entidad correctamente”, expresó Aguirre, quien además reconoció el origen liberal de Flores.