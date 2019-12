Ortega sostiene que “Nicaragua no dejará de ejercer soberanía”

El presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, insistió en su posición de fuerza, al señalar que mientras no se pronuncie la Corte Internacional de Justicia, CIJ, su país considerará el meridiano 82 como los límites con Nicaragua, en un claro desconocimiento de la sentencia judicial que establece que será la propia Corte la que definirá tales límites.



“Mientras se da la sentencia de fondo, y hay una definición de la Corte, cualquier cruce hacia el este del meridiano 82, hacia Colombia, tiene que ser con consentimiento de las autoridades colombianas”, advirtió Uribe.



A su juicio, “mientras la sentencia de fondo no se produzca, hay que mantener el status quo”, lo que Nicaragua rechaza plenamente, e incluso lo ha denunciado el presidente de la República, Daniel Ortega, ante el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon.



“Paz en peligro”



En su misiva, el presidente Ortega sostiene que la situación que vive Nicaragua con Colombia “puede poner en peligro el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales”.



A continuación, Ortega hace una relación del caso y de la demanda de Nicaragua ante La Haya, en 2001, y la subsiguiente sentencia del 13 de diciembre de 2007, sobre las objeciones preliminares interpuestas por Colombia.



El mandatario reseña que la Corte decidió que es competente para conocer la controversia relativa a la “soberanía sobre las formaciones marítimas reivindicadas por las partes, excepción hecha de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”, y “la controversia relativa a “la delimitación marítima entre las Partes”. (Párrafo. 142. 3 de la sentencia)

Nicaragua sostiene reclamo

En la misiva, Ortega aduce que Nicaragua sostiene su reclamo sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Y le reitera a Ban Ki Moon que en su sentencia, la Corte estableció:

“En consecuencia, después de haber examinado los argumentos presentados por las partes y los elementos que le fueron sometidos, la Corte concluye que el Tratado de 1928 y el Protocolo de 1930 no efectuaron una delimitación general de los espacios marítimos entre Colombia y Nicaragua”. (párrafo 120 de la sentencia).



Posición de fuerza



“El gobierno de Nicaragua estima que las referidas declaraciones oficiales del gobierno de Colombia y el uso de sus fuerzas militares para imponer su posición, no contribuyen al mantenimiento de las buenas relaciones entre los Estados y más bien ponen en peligro la paz al pretender limitar el ejercicio de la soberanía y derechos soberanos de Nicaragua en sus espacios marítimos”, sostuvo Ortega.



Finalmente, Ortega reiteró que “Nicaragua desea dejar claramente establecido que no dejará de ejercer sus derechos en esos espacios marítimos en beneficio de los pescadores y demás pueblo trabajador de Nicaragua”.