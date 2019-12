FSLN sin consenso en Managua

La dirigencia departamental del Frente Sandinista en Managua no ha logrado consensuar quienes serán los candidatos a alcalde y vicealcalde de este partido en la capital, por lo que la decisión la tomará la Asamblea Sandinista, que se reunirá el próximo 21 de febrero.



Diputados por Managua, alcaldes de los diferentes municipios y secretarios políticos se reunieron ayer con los miembros de la Comisión Nacional Electoral de este partido con el propósito de entregar la propuesta de elección de procedimientos para escoger a los candidatos y también la propuesta de candidatos.



Extraoficialmente se conoce que el secretario de organización del FSLN, Lenín Cerna, fue quien dirigió las diferentes reuniones con secretarios políticos y diputados de los departamentos, y que no hay consenso en Managua debido a que unos se inclinan por Alexis Argüello para candidato; otros por Evertz Cárcamo, y hay quienes no opinan, esperando la decisión final del secretario general, Daniel Ortega.



Fuentes dentro del Frente Sandinista aseguraron también que Maritza Cuan, ex ministra de Salud y quien estaba siendo impulsada para candidata a vicealcalde, ya no tiene más posibilidades de participar en la contienda electoral, pues “conspiraba” para ser candidata a alcalde.



Con la excepción de Managua, todos los líderes sandinistas de los departamentos cumplieron con la disposición. La reunión se prolongó hasta finalizar la tarde y ninguno de los presentes quiso responder las interrogantes de los periodistas

Otros decidirán

Debido a que no hay consenso, la Comisión Nacional Electoral, integrada por Lumberto Campbell, el magistrado Emmet Lang, Lenín Cerna, entre otros, tomará la decisión, misma que será presentada en la asamblea y ratificada en el Congreso Sandinista.



“Vamos a discutir los procedimientos para la selección de los candidatos en cada uno de los nueve municipios de Managua”, expresó Figueroa, antes de entrar a la reunión. El legislador agregó que la decisión final la tendrá la Asamblea Sandinista, que se reunirá el próximo 21 de febrero.



El diputado Evert Cárcamo dijo, en cambio, que los diputados, alcaldes y secretarios políticos reunidos ayer consensuarían el nombre del candidato a munícipe, de tal forma que la propuesta sea ratificada o negada en la Asamblea.



“Se verá el mecanismo de inscripción (...). Pero hoy tiene que haber una propuesta del candidato”, dijo Cárcamo antes de entrar a la reunión

Cerna saca a

fotógrafo de END

“Tienen que tomar en cuenta requisitos, estatutos, encuestas, porque (si no lo hacen) entonces no habría necesidad de hacer esto”, expresó Cárcamo, quien también aprovechó la oportunidad para asegurar que llena los requisitos y que “morirá con las botas puestas”.



En la encerrona por la mañana, Lenín Cerna mandó a sacar a el fotógrafo de EL NUEVO DIARIO Isidro Hernández, quien pretendía cubrir la actividad en la que la dirigencia sandinista de otros departamentos debatía los planes previo a las elecciones municipales.