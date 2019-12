Calendario une a oposición

Una vez más la oposición se unió luego que el PLC, ALN, MRS, PRN, PALI y APRE solicitaron al Consejo Supremo Electoral, CSE, la ampliación del plazo para la inscripción de alianzas y candidatos.



Ayer los presidentes de dichos partidos se reunieron en la sede de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, para partir hacia la Dirección de Asuntos Políticos del CSE.



Los representantes de cada estructura consensuaron un documento común de veinte páginas, donde argumentaron los cambios al borrador de calendario electoral.



Por ello destacaron la Ley Electoral, que ordena la selección interna de candidatos de manera democrática, así como las experiencias en períodos anteriores, en que el calendario ha permitido mayores plazos para los procesos de escogencia interna en los partidos.



La petición fue recibida por Julio Acuña, Director de Asuntos Políticos del Consejo Supremo Electoral.



Democracia amenazada

“Otra vez está amenazada la democracia por una vía tan sensible como es la electoral, y el Consejo está comenzando con mal pie porque está generando una tremenda incertidumbre, ya que uno podría especular que ésta es una pretensión fraudulenta”, dijo Enrique Sáenz, presidente del MRS.



Sáenz no descartó que haya más colaboración mutua en torno al tema del calendario y otros fines comunes, que no precisamente significan unidad, “cuando se trate de la defensa de la institucionalidad y la democracia nosotros estamos dispuestos a sumar fuerza”.



“Queremos que el calendario vuelva a ser a lo que fue en años electorales anteriores”, manifestó Eduardo Montealegre, quien destacó el consenso que los partidos han logrado para buscar que el Consejo amplíe las fechas.



El presidente del PLC, Jorge Castillo Quant, coincidió con Montealegre y aprovechó para referir que la prioridad en este momento es lograr los cambios en los plazos de inscripción, para luego pensar en la escogencia de la casilla liberal, Quant dijo que la nueve y la uno siguen siendo consideradas.





Ipade sugiere definir calendario

Sergio Aguirre

El director ejecutivo del Instituto para el Desarrollo y la Democracia, Ipade, Mauricio Zúñiga, urgió al Consejo Supremo Electoral y a los partidos políticos consensuar un calendario electoral definitivo, en el que a su criterio sería saludable postergar una semana la fecha de las votaciones, ya que actualmente están programadas para el Día de los Difuntos, lo que podría ser un problema para la ciudadanía.



En cuanto al trabajo específico de ese organismo, Zúñiga manifestó que ellos están interesados en la pronta publicación del calendario oficial, puesto que necesitan estar al tanto lo más pronto posible de cuándo darán a conocer el Reglamento de Observación Electoral, además del Reglamento de Ética que regirá desde el inicio de todo este proceso hasta su culminación, con la publicación de los resultados.



Recordó que el primer interesado en que haya una observación electoral independiente, que no tenga ningún vínculo ni con el gobierno ni con los partidos políticos, es el CSE, “y es que la labor de Ipade, además de educar a la ciudadanía y verificar el cumplimiento del calendario electoral y la equidad de la competencia, pasa por la de legitimar la transparencia del Poder Electoral, siempre y cuando las elecciones son limpias”.



Recortado

Por otro lado, señaló que algo que les llama la atención en el proyecto de calendario electoral es que hay 45 acciones a realizar, que por lo general en comicios nacionales suben a unas 60, pero en esta cantidad de actividades que aparecen para las elecciones municipales de 2008, no están ni la verificación ciudadana ni la depuración del padrón, que según el presidente del CSE, Roberto Rivas, se debe a problema presupuestarios.