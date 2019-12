Osuna, la preferida de Alemán

Con el claro y total respaldo del presidente honorario del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, Arnoldo Alemán, María Haydee Osuna inscribió ayer su precandidatura a la Vicealcaldía de Managua, junto a otros tres aspirantes que, a juzgar por los hechos, no parecen contar con el apoyo del llamado “máximo líder”.



Alemán, su esposa María Fernanda Flores, y su hija María Dolores, coreaban a voz en cuello el apellido de su preferida: Osuna, ante la evidente mirada de incomodidad de los otros tres precandidatos inscritos oficialmente, Leonel Téller Sánchez, Miguel Ángel Casco y Miguel Rosales, quienes intentaron ocultar el malestar y terminaron coreando juntos el nombre de la única precandidata.



Respaldo evidente

El presidente honorario del PLC negó que Osuna fuese su candidata preferida, sin embargo, fue notorio el respaldo que le brindó.



El presidente nacional de la Comisión Electoral del partido, Agustín Alemán, inscribió oficialmente a los cuatro preaspirantes; mientras Miguel Rosales lanzaba una indirecta a sus colegas de la Alianza Liberal Nicaragüense, al señalar que “hay algunos partidos por ahí que se dicen demócratas y se niegan a hacer primarias, como lo estamos haciendo nosotros”.



Téller arremete

Por su parte, el precandidato Leonel Téller Sánchez, criticó a su correligionario Enrique Quiñónez por no haberlos invitado a su inscripción oficial el pasado jueves 14 de febrero. Téller dijo que como un acto de cortesía, los cuatro precandidatos invitaron a Quiñónez y al mismo presidente de ALN, Eduardo Montealegre, pero no asistieron.



En tanto, el presidente del PLC, Jorge Castillo Quant, dijo que el partido “apoyará a estos cuatro precandidatos”, dejando por fuera a Quiñónez.



El diputado de la Bancada por la Unidad, Ramiro Silva, llegó a la sede del PLC para apoyar abiertamente la candidatura de Osuna, sin embargo, no asistió a la inscripción de su compañera de bancada, Jamileth Bonilla.



Nieta de Zelaya

apoya a ex comunista Bonilla

En la otra acera liberal, en ALN, Jamileth Bonilla Madrigal inscribió oficialmente su precandidatura para la Alcaldía de Managua. Bonilla recibió el respaldo de Graciela Zelaya, nieta del general José Santos Zelaya, ex presidente de Nicaragua y principal precursor del liberalismo.



EL NUEVO DIARIO constató que también están inscritos Eduardo Montealegre y otros aspirantes más, entre ellos, Virgilio Gurdián y Roberto Serrano.



Bonilla recordó que aún no está decidido el mecanismo que utilizará la ALN para elegir a sus candidatos oficiales, y espera que sea a través de elecciones primarias.