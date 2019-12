Rebelión roja en Chinandega

CHINANDEGA

Decenas de jefes de rutas y de zonas de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, se tomaron la tarde de este viernes la sede de ese partido en esta ciudad por la imposición de Eduardo Callejas como candidato oficial para las elecciones municipales de noviembre próximo.



Visiblemente molestos, los simpatizantes de ALN junto a los precandidatos Denis Meléndez, Cristino Matamoros, Filadelfo Sirias, Bayardo Vega, Magali Munguía, Bayardo Meléndez y Aquileo Carrero, demandaron primarias para seleccionar al candidato a alcalde.



Criticaron a la comisión electoral integrada por

Miguel Valladares, Max Gutiérrez y Margarita Mayorga, afines a Callejas, quienes sorpresivamente se ausentaron para no inscribir a seis de los once precandidatos a la silla edilicia.



Ecos del dedo

Presuntamente Eduardo Callejas, ex incondicional del reo Arnoldo Alemán, con la supuesta complicidad de Ileana Morice, esposa del diputado Noel Pereira Majano, del PLC, hizo romerías a la hacienda “El Chile” para conseguir el “dedazo”.



Denis Meléndez dijo a EL NUEVO DIARIO que Callejas no fue seleccionado por consenso, y calificó como burla la decisión de ALN al negarse a realizar primarias argumentando falta de tiempo y recursos económicos, entre otras excusas.



“No apoyaré a Eduardo Callejas porque los mecanismos de escogencia no fueron los adecuados. Mi meta era la alcaldía de Chinandega, no me tocó ser favorecido con esa designación. Mucha gente que tenía previsto votar por mí, (a ellos) les aconsejó no mal usar el voto”, expresó Meléndez.



Se quejan de Montealegre

Ironizó que si el Frente Sandinista escoge a una ardilla como candidato a alcalde, derrotará a Callejas, quien no goza del aprecio de las bases, únicamente de las familias con poder económico.



Por su parte, Cristino Matamoros dijo que ganó la precandidatura durante una elección en Managua, pero sorpresivamente un personero de ALN de Chinandega allegado a Eduardo Montealegre, anunció a la una de la tarde del jueves la candidatura de Eduardo Callejas.



“Me ofrecieron la primera concejalía, pero no la acepté, porque gané legalmente la candidatura de la alcaldía para servirle al pueblo de Chinandega, pero me niegan ese derecho”, dijo molesto Matamoros.



Magali Munguía, precandidata de Alianza por la República, Apre, dijo que los “dedazos” no convienen, y urge que la dirigencia nacional de ALN recapacite y seleccione un candidato de consenso por medio de elecciones primarias, de lo contrario el favorecido será el FSLN.



El dos de marzo, el PLC efectuará elecciones primarias en Chinandega, y se conoció que Denis Rivera será el candidato a vicealcalde que acompañará a Callejas.