“Guardar la espada de Damocles”

Al parecer la palabra amnistía suena fea para Eduardo Montealegre, Presidente de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, quien se porta evasivo siempre a las preguntas en torno al tema; sin embargo, al ser consultado por EL NUEVO DIARIO de si en realidad necesita ser amnistiado, su respuesta fue clara: “ Todos los nicaragüenses necesitamos vivir en paz sin la espada de Damocles encima”.



Recientemente fue publicado en el diario La República de Costa Rica, bajo la firma del sociólogo Carlos Denton, un artículo en que expone que Montealegre busca la amnistía para seguir en la esfera política.



Denton sostiene que la mayor urgencia del líder de ALN es lograrla (amnistía) antes de que acepte ser el candidato a la Alcaldía de Managua, pues de convertirse en el edil capitalino, perdería la inmunidad con la que se protege por su diputación en la Asamblea.



Alcalde vulnerable



“Están especialmente interesados en la amnistía los del ALN, porque su estrategia este año en la contienda para alcalde de Managua, es presentar a Eduardo Montealegre como su candidato. Esa alcaldía serviría como plataforma para su candidatura presidencial en el futuro. El problema es que los alcaldes no tienen inmunidad, y ocupando Montealegre el puesto de edil en Managua, es probable que Ortega promoviera el juicio que hasta ahora no se ha podido realizar”, expone Denton.



El diputado y líder de ALN ha dicho que no está de acuerdo con el planteamiento del articulista y respondió que sin amnistía, él es parte de la esfera política, “¿pero qué está esperando para oficializar su candidatura?”, se le preguntó, “muchas cosas”, fue la respuesta de Montealegre.



¿Espera la amnistía para aceptar la postulación a alcalde de Managua?



“Ja ja ja”, respondió, y abordó, raudo, su vehículo. Extraoficialmente se conoce que Eduardo Montealegre declinará a la candidatura por la Alcaldía de Managua, y que entre las posibles propuestas para sustituirlo está el empresario Roberto Serrano.



Sin embargo, Enrique Quiñónez, precandidato a la Vicealcaldía, expresó que en la próxima semana Montealegre oficializará su candidatura: “Hay que darle tiempo”, dijo el también diputado.