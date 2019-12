Víctimas del “Félix” recibirán US$ 10.2 millones

El Programa Mundial de Alimentos, PMA, suscribió con el gobierno de Nicaragua un programa de apoyo para la asistencia y prevención de desastres en el orden de los US$ 10.2 millones de dólares, que beneficiará a las familias damnificadas por el huracán “Félix”.



De igual modo, el gobierno de Nicaragua suscribió con Islandia acuerdos de cooperación para la construcción de diez aulas en la Región Autónoma Atlántico Norte y otras diez en la Región Autónoma Atlántico Sur, por US$ 221,000 dólares cada una.



Los anuncios se formularon durante una sesión del programa “El Pueblo Presidente” en el Distrito Cinco de Managua, donde se entregaron 505 títulos de propiedad por parte de la Intendencia de la Propiedad.



El campeón

entrega títulos

Los títulos fueron entregados por el virtual candidato a alcalde de Managua por el FSLN, Alexis Argüello, a quien tras concluir el programa, el presidente Daniel Ortega encomendó la misión de entregarlos uno a uno. “Ahí los dejo con el campeón, que aliste sus brazos, lo bueno es que él tiene buenos brazos, para que los entregue uno a uno”, dijo Ortega.



El mandatario dijo que estaban ayudando al alcalde de Managua, Dionisio Marenco, a entregar dichos títulos, y consideró que su tarea es complementaria y no excluyente.



Presentan a Nuncio

Finalmente, el presidente también recibió las cartas credenciales del nuncio apostólico Henryk Józef Nowacki y del nuevo embajador de Dinamarca en Nicaragua, Soren Vohtz. Monseñor Nowacki nació en Gunzenhausen (Alemania) el 11 de agosto de 1946. Fue ordenado sacerdote el 30 de mayo de 1970, incardinándose en Tarnów (Polonia).



Tras licenciarse en derecho canónico, entró en el servicio diplomático de la Santa Sede el primero de junio de 1983, prestando su servicio en las representaciones pontificias de Paraguay y Angola, y posteriormente en la sección para los asuntos generales de la Secretaría de Estado.



Juan Pablo II lo nombró nuncio apostólico en Eslovaquia en febrero de 2001.



Además de polaco y alemán, habla español, portugués, italiano, francés y ruso.