FSLN no logra acuerdo electoral en Chinandega

T Autoridades locales resolvieron sólo en los municipios del Norte

Róger Olivas

CHINANDEGA

Tras una encerrona de varias horas, la dirigencia departamental del Frente Sandinista en Chinandega no logró consensuar a los candidatos a alcalde y vicealcalde de ese partido en este municipio, por lo que la disposición la tomará la Asamblea Sandinista que se reunirá el próximo 21 de febrero.



Los diputados Marcelino García, Hipólito Torres, Doris García; el controversial alcalde de Chinandega, Julio Velásquez Bustamante, y el secretario político municipal del partido rojinegro Andrés Sandoval, respaldan la candidatura del abogado de la comuna, Luis Pérez Carmona, para alcalde, y para vicealcaldesa a Isabel Linarte, esposa del edil chinandegano.



Mientras tanto, la comisión negociadora presidida por el alcalde de El Viejo, Germán Muñoz Moncada, respalda la candidatura de Indalecio Pastora, delegado departamental del Ministerio de Gobernación (Migob), quien goza del aprecio de miles de chinandeganos, del presidente Daniel Ortega, de Lenín Cerna, entre otros.



También figura la candidatura del doctor Oscar Munguía Cáceres, un antiguo militante sandinista, cuyas cualidades éticas fueron exaltadas por el presidente Ortega durante su visita el martes último a Chinandega.



Pobladores incómodos con sombra de Velásquez

Napoleón Pineda, secretario político departamental del Frente Sandinista, confirmó a EL NUEVO DIARIO que los tres nombres fueron remitidos a la Comisión Nacional Electoral integrada por Lumberto Campbell, el magistrado Emmet Lang, Lenín Cerna, entre otros, quienes tomarán la decisión que será presentada en la asamblea y ratificada en el Congreso Sandinista el 21 de mayo.



Pobladores consultados recomendaron a la dirigencia sandinista nacional escoger una excelente fórmula edilicia que “no tenga cola” ni esté bajo la sombra del alcalde Julio Velásquez, quien ha sido señalado por Nicolás Ordóñez, ex encargado de adquisiciones de la comuna, de presuntos actos de corrupción y es investigado actualmente por la Contraloría General de la República (CGR).



Pineda dijo que las candidaturas de Villa Nueva, Chichigalpa, El Viejo, Posoltega y Puerto Morazán, Santo Tomás del Nance y Somotillo, también serán determinadas por la Comisión Nacional Electoral debido a que los alcaldes y secretarios políticos de esos municipios mantienen propuestas individuales.



No obstante, se conoció que el candidato a alcalde de El Viejo, Porfirio Castillo, militante desde 1976 y fundador de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG) goza de la confianza del presidente Daniel Ortega y de la alta dirigencia sandinista.



Consenso en cinco municipios

El secretario político departamental confirmó que aprobaron a Jenny Amada Moncada, como candidata a alcalde por el municipio de San Francisco de Cuajiniquilapa; Cecilio Cruz, en San Juan de Cinco Pinos; Moisés Martínez Corrales, en San Pedro de Potrero Grande; Daysi Núñez, en El Realejo, y Reinaldo Franco Romero, en el Puerto de Corinto.



El Frente Sandinista gobierna doce de los trece municipios de este departamento, el tercero con mayor cantidad de votantes después de Managua y León.