“Se impone la fuerza del Derecho Internacional”

“Dada la situación de beligerancia entre Colombia y nuestra querida Nicaragua por el conflicto territorial, ubicado por la soberanía de Nicaragua en sus costas marinas que surgen por la decisión del Tribunal Internacional de La Haya sobre lo que comprende el este del meridiano 82, ya especificado como lo verdaderamente real del conflicto que nos ocupa a todos, (me dirijo) en particular a los devotos del Derecho:

La Corte Internacional de Justicia dio a conocer ya que hasta en los próximos días Colombia debe contestar la demanda de nuestra Nicaragua presentada ante aquel organismo en 2001; en este momento a mi parecer debe tratarse con mucha altura y talento de parte de nuestro gobierno el señalado conflicto.



Respeto a la soberanía

Estimo que la noticia y reportaje sobre este espinoso tema debe ser considerado y explicado por los medios de información con objetividad y mucho dominio de las reglas del Derecho Internacional, recordemos que este hecho lo formalizan los principios y normas establecidas de previo para las saludables relaciones entre todos los Estados de cualquier sistema político y social.



Y aquí juegan papel sobresaliente la defensa y el respeto a la soberanía, cumplimiento exacto de los acuerdos políticos en los Estados, la no intervención y evitar la amenaza de violación de todo lo que conforma el territorio estatal.



Evitar provocaciones

armamentistas

Finalmente, y siguiendo los reportajes sobre este conflicto de Colombia y Nicaragua, repito que debemos evitar provocaciones, desafíos armamentistas, la amenaza abierta o el uso o la fuerza para alimentar la inquietud y el temor en la ciudadanía.



Deben agotarse todos los instrumentos legales propios de la Carta de las Naciones Unidas. Existen documentos de estudiosos en el Derecho Internacional que ponen en su lugar al país agresor, y como el presente caso que me ocupa, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas registra lo que debe ubicarse como acto de agresión, así también los problemas de violación de estos Estados agresores, a las aguas archipielágicas, aguas históricas, aguas marítimas interiores y aguas territoriales.



Invito a mis colegas juristas devotos de la paz y del derecho a aportar estudios y comentarios comunes del Derecho Internacional”.