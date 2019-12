Estelianos siguen inconformes

Sandinistas de Estelí se presentaron ayer en la Secretaría del Frente Sandinista para exigirles a las autoridades de este partido que realicen elecciones primarias para escoger al candidato a alcalde.



Ésta es la segunda vez que miembros del FSLN descontentos con la dirigencia del partido en Estelí se presentan en Managua.



Según expresaron, los diputados sandinistas por Estelí, Martha Marina González y Francisco Valenzuela, y el secretario político Léster Martínez, se impusieron nuevamente, desacatando las indicaciones de la Comisión Nacional Electoral del partido, que ayer los mandó a buscar un candidato de consenso.



“Si durante 16 años se nos consultó, ¿por qué ahora no? Estamos molestos”, expresó Óscar Olivas, militante sandinista y miembro de la Asociación de Militares Retirados (AMIR), quien está descontento porque Rafael Ráudez, el supuesto candidato impuesto por la dirigencia, es el candidato que los diputados dijeron que estaba consensuado.



El concejal suplente de Estelí, Félix Matute, insistió en que Ráudez, a pesar de ser militante disciplinado, no es el más indicado para representarlos en el departamento, pues no es conocido en las bases y tampoco es querido entre la población que no es sandinista.



Apoyan a otro

Las personas que se presentaron en la Secretaría del FSLN, 60 en total, aseguran que con Ráudez no “podrán enfrentar a la derecha” en Estelí, pero sí con Leopoldo Castrillo.



La diputada Martha Marina González explicó dos semanas atrás que Ráudez es producto de una encuesta en la cual Castrillo, quien además es funcionario de gobierno --dirige La Gaceta-- no alcanzó niveles aceptables.



El comunicado que dejaron ayer en la sede nacional del partido de gobierno dice que los militantes de Estelí “recomiendan a los compañeros diputados bajar por primera vez a las bases del FSLN y se acuerden de la población para conocer el sentir de la gente. En caso de no atender estas recomendaciones, los responsabilizamos directamente de los resultados de las elecciones municipales.