“¿Y qué más quieren que haga?”

Suena casi a súplica: “¿Qué más lealtad querés que te demuestre?” Y también a reclamo: “O sea, ¿tengo que hacerme el harakiri, tengo que matarme para decir que muero por vos?” Quien habla es Evert Cárcamo, 40 años, diputado y precandidato a la Alcaldía de Managua, y se dirige a su partido, el Frente Sandinista.



Hace casi un año Cárcamo emprendió esta travesía. Pensó que lograría ser candidato a alcalde de Managua. Según él, su experiencia política es la carta blanca para lograr tal sueño: fue cachorro vanguardia en el Servicio Militar Patriótico, SMP; después de la derrota electoral de 1990 permaneció leal junto al partido, cedió la candidatura al actual edil capitalino, Dionisio Marenco, y, sobre todo, la gente lo quiere. “¿Cómo está mi gente?”, pregunta a gritos en su programa televisivo la Cámara Matizona.



Sin embargo para muchos dentro del FSLN, Cárcamo está siete metros bajo tierra: no tiene oportunidad alguna. Y se remiten a las pruebas: el tricampeón mundial de boxeo, Alexis Argüello, ex vicealcalde de Managua, acompaña al presidente de la República y secretario general del partido, Daniel Ortega, quien tiene la última palabra.



En los actos públicos Ortega alza el brazo de Argüello y éste casi salta de alegría. El ex boxeador rinde pleitesía al mandatario como el súbdito al rey, y asegura ser el predestinado. Pero Cárcamo no se inmuta.



Vuelve con sus pruebas, y cuando se le pregunta por su principal rival, recuerda que él también practicó el boxeo. Tenía 15 años y su sueño en ese entonces fue ser campeón mundial, como “el campeón”, como a veces se refiere a Argüello. “Pero, ideay, tuve que irme a la guerra y dejé el boxeo a un lado”, cuenta.



Para Cárcamo no todo está perdido. La frustración lo invadirá hasta el día que se inscriban los candidatos en el Consejo Supremo Electoral, CSE, porque en su partido, asegura, “todo puede suceder”, y existe la posibilidad de que saquen a un candidato de la manga. Cuando llegue ese momento, ya sabe lo que hará: seguir siendo leal.



Parece que cada día se aleja más tu sueño de ser alcalde de Managua.



Yo diría que al revés. Mientras más cerca está el momento en que se tomarán las decisiones, más cerca está el momento definitivo. Ésta es la gran oportunidad: la gran prueba de fuego. Yo, como único candidato sandinista, creo que es el momento de que los sandinistas se definan, si quieren seguir apoyando a aliados, a gente que no ha trabajado como se debe, si quieren ser candil de la calle, oscuridad de su casa.



Alexis Argüello y Maritza Cuan cada día están más cerca del presidente Daniel Ortega

Sí, pero eso crea un rechazo. Cada vez que aparecen candidatos que dicen que son los ungidos, hay rechazo porque se están violando todas las normas éticas y los estatutos del Frente Sandinista.



¿Entonces el presidente Ortega está violando las normas?

Pero es que no he escuchado al presidente Ortega decir: ‘Éste es el candidato’. No he escuchado a nadie, a quien he escuchado es al precandidato.



Pero bueno, quien anda con el presidente en las actividades públicas y le sostiene el micrófono, o está a su diestra sin hacer nada, es Alexis Argüello, no vos.



Pero yo anduve con el presidente Ortega de arriba hacia abajo por quince años, en campaña, en los repliegues, y eso no determina, ¿entendés? No puedo dejarme llevar por lo que todos piensen, sino por lo real. No se ha dicho que él (Alexis Argüello) es el candidato a alcalde. Yo no lo he escuchado del presidente Ortega ni de la Primera Dama, de nadie. Cuando lo escuche, otro gallo va a cantar.



¿Cuando lo escuchés te irás en contra de la corriente oficial del Frente Sandinista?

Cuando lo escuche entonces voy a reclamar mis derechos, los estatutos del Frente Sandinista. Es que es inverosímil tratar de poner a alguien así, violando todos los reglamentos, la historia sandinista, la sangre de los héroes y mártires. O sea, es como burlarse de todos los sandinistas. Así lo veo yo.



¿Cómo ir en contra del secretario general del partido, de Daniel Ortega?

Yo no me adelanto a lo que pueda pasar. Yo confío, quiero confiar, quiero pedirle al presidente Ortega, a la Primera Dama, que me dejen servirle a la gente y a mi partido. Probemos que podemos hacer bien las cosas, que no necesitamos de gente de otro partido para hacerlas. Es momento que nos valoremos y respetemos entre sí. Darle espacio a otro que no es sandinista es decir: ustedes no sirven.



¿Creés entonces que el Presidente subestima a los sandinistas, pues se acompaña de una persona que no lo es?

Yo no podría decir eso. Las señales no siempre son de auxilio. Éstas son señales. Mientras no sea electo el candidato, no hay nada escrito para nadie, yo confío en que las bases sandinistas y los líderes sabrán valorar la capacidad de Evertz Cárcamo, principalmente.



Yo ya entregué mi juventud, mi diputación. Es demasiado, ya demostré disciplina, lealtad, ¿qué más lealtad querés que te demuestre? O sea, ¿tengo que hacerme el harakiri, tengo que matarme para decir que muero por vos? Yo ya puedo dirigir esa alcaldía. Por eso pido la oportunidad a las bases, al Presidente, a la Primera Dama, a los diputados, que me den esa oportunidad.



¿Es Alexis Argüello todo lo contrario a tu concepción de sandinista?

Yo tenía como unos 15 ó 16 años y me gustaba mucho el boxeo, admiraba mucho al campeón (a Alexis Argüello), pero, ¡ideay!, tuve que irme a la guerra y dejé el boxeo a un lado. Me fui a la montaña y vi morir a mis compañeros. Y mi sueño quizá fue haber sido campeón mundial, y no lo logré porque las condiciones en este país no me lo permitieron.



Él es una gloria del deporte y no tengo por qué despreciarlo, pero (remitámonos) a las mismas palabras del presidente Ortega: ‘Zapatero a tu zapato’. Yo tengo escuela y trayectoria política, es comprobado que puedo estar en la alcaldía.



¿Considerás que sos el único sandinista capaz de asumir esa candidatura?

No, pero soy el que se la ha ganado. He trabajado en función de esto por años. Ahora, si esto va a venir a dividir el partido, si por esto me van a decir disidente o me van a atacar, si me van a ver de esa manera, entonces no.



Si a última hora no soy el candidato, está bien, pues, no lo soy. Seguiré siendo Evert Cárcamo, el director de la Cámara Matizona, el cachorro vanguardia, sigo siendo el hombre que va a responder por los pobres, por los humildes. La alcaldía para mí no es todo, no es mi meta final, la veo como un comienzo.



¿Estás haciendo tanta alharaca para después llorar en silencio la derrota que se avecina, para simplemente aceptarla, aun cuando decís que puede ser ilegal?

Es que me va a doler.



¿Desistirás?

Es que mi meta es servirle a la gente en los próximos 20 años que me quedan de vida política. Me dolerá porque es menospreciar a un sandinista. Y no quiero pensar eso porque si me va a doler a mí, también les va a doler a muchos. La militancia va a resentir y se va a dividir al voto militante.



¿Y vos vas a unirlo?

Sí, con el voto de la juventud, que es mi fuerza.



¿Te parece suficiente el respaldo del alcalde Dionisio Marenco, el único que te ha apoyado?

Nicho lo hace por un aspecto moral, él sabe que yo no titubeé en darle el espacio, yo sabía que era un sandinista de cepa, que merecía ser alcalde.



El Frente Sandinista tiene que darle una cuota a los aliados, ¿ellos también dividirían el voto?

Los aliados son los aliados, tienen muchos años de estar y se ha llegado a acuerdos con ellos. Los estatutos del Frente dicen que donde ganó un sandinista debe ir un sandinista, y donde perdió puede ir un aliado. Managua ha sido ganada por el sandinismo, el candidato debe tener diez años de militancia ininterrumpida y cotizar al día, yo reúno todos los requisitos.



Volvemos a lo mismo, si el Congreso Sandinista decide que es Alexis el candidato, sería una ilegalidad y no vas a hacer nada porque no querés ser tildado de disidente, de indisciplinado.



No quiero pelearme con nadie, no es ese el objetivo, pero tampoco quiero que sean injustos, porque no es justo que me traten mal.



¿Quiénes son esos que podrían tratarte mal?

Hay gente en el Frente que piensa que puedo ser un rebelde sin causa, que puedo ser un disidente, que puedo ser ingobernable, que me les puedo voltear en la alcaldía. Yo pienso que los que aparentan ser más amigos son los peores traidores, porque yo he estado en momentos difíciles y no he dejado de ser disciplinado. Hay gente que mete cuento y calienta la cabeza de nuestro líder.



¿Quién es esa gente que está cerca del líder?

No, están en todos los niveles, pero en el fondo saben que es mentira. A veces me pongo a pensar, ¿cuál es la cosa conmigo?, ¿qué daño he hecho yo, si he demostrado lealtad?

Pero no es sólo lealtad, también capacidad.



Totalmente. Yo puedo pedir un debate con cualquierita, conozco los problemas de la gente de Managua. Aquí perdería mucha gente, la de los asentamientos, que es a la que yo quiero ayudar. Evert Cárcamo vive de cualquier manera, pero quiero que este pueblo surja. A mí me podés convencer que vaya yo, pero ¿cómo convencés a los miles y miles que me siguen, que me están haciendo la campaña?



“Que se haga la voluntad de Ortega y la Primera Dama”



El 25 de octubre de 2007 Evert Cayetano Cárcamo declaró a EL NUEVO DIARIO que sus amigos ya le decían alcalde. Cinco meses después se ve más comedido, sus palabras demandan compasión política y se muestra muy respetuoso.



Hablemos de las capacidades que tiene Alexis Argüello para ser alcalde de Managua

No las sé. No podría hablarte de eso.



Sólo cuestionás que no es sandinista, pero ¿no serías capaz de darle tu lugar a una persona que ha probado que es capaz de resolver los problemas de Managua?

Es que no sé. No soy quien para señalar si alguien es inteligente, capaz o qué. Todos en la vida somos capaces.



¿Has divido a la gente entre los que te apoyan y los que no?

Mucha gente me apoya en silencio.



¿Y por qué no hablan?

(ríe) Porque no ha llegado el momento tal vez.



¿Cuándo será ese momento?

Hay muchos secretos a voces. Alguien que no sea sandinista para mí es como votar por otro partido.



¿Existe la posibilidad de que el Frente se saque el candidato de la manga de la camisa?

En el Frente todo es posible. Yo únicamente estoy candidateándome y no he hablado con el Presidente o la Primera Dama, por lo tanto no puedo llevarme por lo que todo el mundo dice, sería llevarme por cuechos y cuentos.



Nada está terminado hasta que el candidato del Frente se inscriba en el CSE. Antes, me resisto a creerlo. Quiero aclarar que no tengo interés de pelear por los sandinistas e irrespetar al Presidente o a la Primera Dama.