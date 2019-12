“Cuchara grande para los pactistas”

El diputado Salvador Talavera imploró a Jehová: “Ayúdanos a cambiar este país”. Se siente agredido. “A los honorables se nos trata como sinvergüenzas”, dijo, y acto seguido fustigó contra los partidos políticos “pactistas”, el Frente Sandinista y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), con quienes en el pasado pactó.



El pacto con el partido de gobierno quedó sellado en una bandera de Nicaragua. Ahí está la foto: Talavera tomado del brazo del presidente Daniel Ortega, junto con quien minutos antes estampó su firma en la bandera bicolor.



Ahí están registradas las votaciones en la Asamblea Nacional, Talavera votando junto al FSLN, y la promesa de Ortega de poner a Talavera a presidir un Ministerio de Paz y Reconciliación que aún no existe.



Ahora el legislador, ex contra y dirigente de la Resistencia Nicaragüense (PRN), pregunta a los sandinistas cuál es la prisa para inscribir a los candidatos que competirán en las elecciones municipales. Talavera considera que la fecha para la inscripción, 14 de marzo, es muy pronta.



“Quieren que votemos por el bruto o el feo que ellos van a poner”, dijo Talavera ayer en la reunión extraordinaria del PRN.



Partidos necesitan más tiempo

“El Consejo Supremo Electoral (CSE) pretende servirle en cuchara grande al pacto, al FSLN y al PLC”, expresó Talavera refiriéndose nuevamente a la fecha de inscripción. Según Talavera, ningún partido político está en condiciones de escoger tan pronto a los candidatos.



“Yo no tengo temor de que el partido haga una asamblea para escoger a los candidatos”, continuó el legislador, electo por la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), pero alejado de este partido desde antes de las elecciones pasadas.