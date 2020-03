“Cero negociación con el FSLN”

El vocero de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, Eliseo Núñez Morales, le puso la tapa al pomo ayer, cuando le exigió a sus socios del PLC poner fin a las negociaciones de este partido con el FSLN para despejar toda desconfianza que haya, y que frene una alianza genuina entre los liberales.



Núñez Morales recordó que el PLC incumplió el acuerdo de secundar las mociones que la bancada de su partido llevó al Parlamento para hacer cambios importantes en la distribución de los fondos presupuestarios, ya que en la votación, sus “socios políticos” se fueron a la acera de los legisladores sandinistas.



Haber aprobado el PGR sin mayores modificaciones es, de acuerdo al vocero de ALN, una manera de entregar herramientas al Frente Sandinista para inyectar fondos a través del programa Hambre Cero a las alcaldías que corren riesgo de perder.



En las próximas elecciones municipales, la alianza ALN-PLC pretende ganar las elecciones en Matagalpa, Boaco, Chinandega, León y Masaya, sin embargo, con el repliegue del PLC al FSLN en el asunto del presupuesto, “a Matagalpa se le aprobaron 2,000 bonos Hambre Cero, valorado cada uno en 2,500 dólares, significa que son tres millones de dólares en manos del alcalde sandinista para que éste pueda hacer campaña a su candidato”, dijo Eliseo Núñez Morales.



La petición de ALN para que no haya más negociaciones PLC-FSLN se extiende a cada una de las instituciones donde el Partido Liberal tiene algún tipo de poder, entre éstas, la Corte Suprema de Justicia.





Eligen en cien municipios

Tras la realización de asambleas en cien municipios del país, ALN definió a sus candidatos para alcalde, vicealcalde y concejales que posteriormente irán a la contienda, a través de primarias, con los propuestos por el PLC.



Los procesos de elección, un tanto confusos, permitieron que se eligiera en algunas localidades a través de votación y en otras por consenso, restan sólo 53 municipios en los que por cuestiones de “logística” dicho partido no logró efectuar asamblea.



El vocero de ALN informó que importantes escenarios como Masaya, León, Chinandega, Estelí, entre otros, fueron definidos por las estructuras partidarias, mientras que en esta semana se desarrollará el proceso para seleccionar a los candidatos para concejales en la capital.



Este proceso se desarrollará a pesar de que el presidente de ALN, Eduardo Montealegre, mantiene en veremos la confirmación o no de su candidatura para la alcaldía de Managua.



Montealegre insiste en que su prioridad es vigilar el tema del calendario electoral, en el cual se espera que el día de hoy haya una ampliación para las inscripciones de candidatos y alianzas.