Molestia en Chinandega por candidato

CHINANDEGA



Cientos de jefes de ruta, zona y simpatizantes de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, de este municipio protestarán la mañana de hoy martes en la casa nacional de ese partido en Managua, por la imposición de Eduardo Callejas como candidato oficial para las elecciones municipales de noviembre próximo.



Los simpatizantes de la ALN exigirán a la dirigencia nacional, presidida por Eduardo Montealegre Rivas, elecciones primarias y desistir de la candidatura de Callejas, a quien consideran candidato perdedor.



Supuestamente Eduardo Callejas, ex incondicional del reo Arnoldo Alemán, con la supuesta complicidad de Ileana Morice, esposa del diputado Noel Pereira Majano, del PLC, viajaron varias veces a la hacienda “El Chile”, para conseguir el “dedazo”, del caudillo rojo, quien de acuerdo a un precandidato de ALN en Chinandega, habría hecho un pacto con Eduardo Montealegre, debido a que éste es pariente de Callejas.



Cristino Matamoros, quien aseguró que fue despojado de su candidatura en Managua, cuando la tarde del jueves un allegado de Montealegre anunció sorpresivamente en Managua, la candidatura de Callejas, dijo que la dirigencia nacional de ALN debe tomar en cuenta a las bases que deciden durante los comicios, y no a familias adineradas, cuyo deseo es preservar su capital y servirle en “bandeja de plata”, el triunfo al Frente Sandinista.





No al “dedazo”



Migdalia Miranda, líder de un barrio de esta ciudad, fundadora del Movimiento “Vamos con Eduardo”, rechazó el “dedazo”, y exigió elecciones primarias para que las bases escojan al candidato de su preferencia.



Instó a Eduardo Montealegre a que recapacite y apruebe las elecciones primarias, tal como lo había anunciado el diputado Luis Callejas, durante una reunión con las bases en Chinandega.