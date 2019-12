Hoy es día D para Montealegre

Ser o no ser. El dilema de Hamlet, ahora sí ha encarnado en Eduardo Montealegre, un ex candidato presidencial que obtuvo casi 700 mil votos en las elecciones presidenciales de 2006, pero no sabe qué hacer con este capital político... si ser, o no ser.



Hoy es el Día D para Montealegre, según él mismo lo ha anunciado. ¿Será el candidato a Managua? ¿Arriesgará el todo por el todo? ¿Se jugará el físico aun a sabiendas de que podría estar esperándolo “venadito en tu huerta” por Arnoldo Alemán y Daniel Ortega? ¿Tendrá las suficientes agallas políticas?

Mientras Montealegre anuncia hoy su decisión, el PLC lo quiere de aliado, al igual que el MRS, mientras el FSLN impulsa su enjuiciamiento, el CSE le quitó la ALN y adelantó el calendario electoral para hacer cerrar los espacios de negociación a todas las fuerzas políticas.



Sin embargo, al caer la tarde de ayer, la conformación de la alianza antipacto cobró más fuerza con la decisión unánime del consejo nacional del Partido Conservador de respaldar una alianza con las fuerzas democráticas antipacto, poner su casilla --la 4-- a disposición de la alianza y delegar a la presidenta de dicho partido, Azalia Avilés, para que encabece las negociaciones.



Los conservadores cuentan con un voto cautivo en Managua que oscila entre el 17 y 22 por ciento, según las últimas elecciones en las que han competido.



Sobre el fortalecimiento de esta alianza, Edmundo Jarquín sostuvo ayer que un esfuerzo de esa naturaleza pasa a ser competitivo en la mayoría de los municipios del Pacífico de Nicaragua, y con muchas probabilidades de ganar.



PLC no quiere nada con MRS



Aunque el Partido Liberal Constitucionalista, PLC, sigue llamando a Eduardo Montealegre a ser el candidato de la casilla uno por Managua, descartó oficialmente una alianza electoral con el MRS. Al mismo tiempo, las negociaciones entre el Movimiento Vamos con Eduardo y el Movimiento Renovador Sandinista parecen andar por buena vía.



El vocero del PLC, Leonel Téller, insistió en que Eduardo Montealegre sigue siendo el candidato de la coalición liberal, aunque hasta el día de ayer el ex candidato a la presidencia no se pronunciaba sobre si competiría o no por la silla edilicia.



“No hay dedazos”



El PLC también enfatizó que no hay dedazos en las elecciones de candidatos de sus estructuras, y que prueba de ello es que han dejado al libre albedrío los mecanismos de selección de los aspirantes en todos los municipios.



Hasta el momento informa que ha elegido oficialmente a 34 candidatos a alcalde y ocho candidatos a vicealcalde, proceso en que ha respetado los acuerdos de alianza con ALN y Eduardo Montealegre.



De igual manera, 45 municipios del PLC informaron que harán primarias abiertas, 85 se irán por la vía de asambleas municipales y 23 elegirán por consenso.



PLI con casilla limpia



Por otro lado, el Consejo Supremo Electoral, CSE, emitió ayer una certificación avalando totalmente la situación legal del Partido Liberal Independiente, PLI, al tiempo que confirmó la casilla 13 que ostenta esta organización política, a fin de participar en el proceso electoral municipal.



Con el aval, el PLI no tiene ningún impedimento jurídico para presentar candidatos a alcaldes, vicealcaldes y concejales en al menos el 80 por ciento de los municipios del país, tal como lo exige la Ley Electoral, para conservar su personalidad jurídica.



A solicitud del presidente del PLI, Indalecio Rodríguez, la certificación la emitió el director de Atención a Partidos Políticos del CSE, Julio Acuña. Con esto, Eduardo Montealegre tendría una opción para presentar su candidatura para alcalde de Managua en una casilla liberal que no sea la uno.



PRN en peligro



De igual modo, extraoficialmente se conoció que el CSE podría anular la personalidad jurídica del Partido Resistencia Nicaragüense, PRN, sin embargo, aún se desconocen las causales que justificarían una resolución de esa naturaleza.



La 1 o la 13



Al cierre de nuestra edición, el vocero del PLC, Leonel Téller, informó, al término de una reunión anoche entre Eduardo Montealegre y Jorge Castillo Quant, que el primero condicionó su alianza con el PLC a que lo acompañe Enrique Quiñónez como fórmula, y que vayan en la casilla 13.



Según Téller, el PLC está en disposición de hacer renunciar a los cuatro precandidatos a vicealcaldes ya inscritos y aceptar a Quiñónez, pero siempre y cuando vayan en la casilla uno. “De esta manera, la pelota está en la cancha de Montealegre”, dijo Téller.



(Con la colaboración de Leina García)