PLC se queja ante Ética y Transparencia

El grupo Cívico Ética y Transparencia inició su acostumbrada ronda de reuniones con los partidos políticos, como parte del trabajo de observación previo a los próximos comicios municipales, con el Partido Liberal Constitucionalista, PLC, organización que reiteró su incomodidad por la decisión del tribunal electoral de adelantar la fecha de inscripciones de candidatos y alianzas para el próximo mes de marzo.



El presidente del PLC, Jorge Castillo Quant, expresó que además de informar sobre lo que califica de una resolución arbitraria del Consejo Supremo Electoral, CSE, adelantar el calendario que regirá en los próximos comicios, también entregaron a Ética y Transparencia listados de los municipios donde se están eligiendo a los candidatos mediante primarias y en los que se escogerán a través de asamblea general con el propósito de que pueda asistir y dar fe de la legalidad de estas actividades.



Los liberales expusieron la arbitrariedad del CSE de adelantar el calendario electoral de dos a tres meses. “La mayoría de partidos políticos expusimos ante esa autoridad que esa decisión no era la correcta, ya que se estaban realizando, en el caso específico del PLC y ALN, conversaciones en la búsqueda de poder concretar una alianza”, agregó Castillo Quant.



La confianza

Por su parte, Roberto Courtney, Director Ejecutivo de Ética y Transparencia, manifestó que en esto del calendario electoral observa que en los procesos anteriores se ha puesto hasta el mes de mayo la fecha tope para las escogencia de candidatos e inscripciones de alianzas, eso significa que este año el CSE sin ninguna explicación ejecutó su prerrogativa de designar esa fecha a como estimó conveniente, y la aceleró por dos meses y medio.



“Ese es un obstáculo grande, pero no nos podemos desviar en el planteamiento que tiene Ética y Transparencia de fondo, y es que en realidad está demostrado tanto a nivel nacional como en el extranjero que al final de cuenta el principal factor es el grado de confianza, comunicación y voluntad que puedan tener los partidos políticos entre ellos. Al respecto, si no se logra generar alianzas, el calendario pudiera ser una razón, pero la principal serían problemas de capacidad y confianza entre los partidos”, indicó.