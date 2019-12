Cambian candidato en Estelí

ESTELÍ

Ante la decisión tomada recientemente por los miembros de la Asamblea Sandinista de aprobar nuevos mecanismos de elección de los precandidatos a alcaldes, el profesor Rafael Raudez, quien había sido electo como candidato de consenso a la comuna de esta ciudad, renunció a esa responsabilidad.



Durante un mitin político y ante decenas de simpatizantes sandinistas, el profesor Rafael Raudez declinó a su candidatura a alcalde de esta ciudad y le cedió tal responsabilidad al ex edil Francisco “Pancho” Valenzuela.



No se corre, explica

“No se trata de cobardía, ni algo por el estilo, lo hago en aras de que nuestro partido se consolide más porque ‘Pancho’ (Francisco Valenzuela) es respaldado por moros y cristianos”, dijo.



Según Raudez, no se corre con el “ruido de los caites” ni algo parecido. “No me voy por temor a una derrota, sino que como vicesecretario del FSLN estoy llamado a asegurar una victoria abrumadora en las elecciones de noviembre dijo.



Sin duda que en Estelí, ni en broma podemos imaginarnos que el FSLN puede perder las elecciones, y con ellas la alcaldía que ha mantenido por cerca de treinta años. Francisco Valenzuela lo puede hacer de forma abrumadora, dijo.



Por su parte, el ex alcalde esteliano Francisco Valenzuela aceptó el reto que le hicieron los sandinistas anoche en un mitin político realizado en el parque central de Estelí, de ser el precandidato a la comuna por el FSLN, luego de la renuncia de Rafael Raudez.



El también diputado Francisco Valenzuela destacó que lo tomó por sorpresa, pero que asumirá la responsabilidad, todo en aras de ganar de forma abrumadora la comuna esteliana.



Una mujer de vicealcalde

Anoche mismo la licenciada Rosa Argentina Rugama fue postulada como candidata a vicealcaldesa, y ella con todo aplomo dijo asumir con mucho gusto, porque ya había hecho fórmula con Payo Raudez-Rugama, misma que es apoyada por la también diputada y periodista Martha Marina González, quien participó en el mitin político junto a líderes comunitarios y dirigentes territoriales del FSLN en esta ciudad.



Aunque no se ha informado de forma oficial, se conoció que en una reciente encuesta Francisco Valenzuela Blandón obtuvo un 52 por ciento de puntaje y el profesor Rafael Raudez un 18 en la preferencia de los electores.



Aunque realmente estaba en un lugar privilegiado porque su más cercano contrincante, Leopoldo Castrillo, sólo obtuvo diez por ciento y candidatos o precandidatos de otros partidos no suman ni el tres por ciento.