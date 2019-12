Procurador y CSJ de acuerdo

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, Manuel Martínez, y el procurador general de la República, Hernán Estrada, se reunieron ayer para abordar los problemas relacionados con el tema de la propiedad. Al finalizar la reunión, Martínez y Estrada coincidieron en expresar que como instituciones deben trabajar de forma coordinada para garantizar el estado de derecho en el tema de la propiedad.



Los puntos abordados fueron los relacionados con los registros de la propiedad y los bienes de la propiedad, refirió Martínez, porque hay un factor común para defender los bienes del Estado, y para nosotros las inscripciones deben cumplir con la función de inscripción de propiedades.



Los problemas

Minutos antes de la reunión, Martínez dijo que han tenido problemas con los registros de la propiedad porque le han informado que el Procurador ha mandado a cancelar inscripciones de propiedad, y no tiene facultad para pedir anulación de títulos, porque las cosas en derechos se deshacen como se hacen.



Indicó que el Procurador no le presentó la lista de jueces que supuestamente están involucrados en acciones relacionadas con el tráfico de tierras, pero le dejó copia de casos donde hay actuaciones de jueces que a criterio de Estrada no se ajustan a lo establecido en la ley.



Mejor comunicación

Estrada, por su parte, precisó que la reunión fue para establecer mayores canales de comunicación con los magistrados de la CSJ, en aras de buscar solución a los problemas de la propiedad que afectan a gente de los diferentes estratos sociales y a los que no tienen propiedad.



Afirmó que el objetivo de la Procuraduría es llevar seguridad jurídica a quienes fueron beneficiarios de las leyes de la propiedad, a los empresarios y a los particulares, para crear un clima adecuado para el desarrollo económico del país.