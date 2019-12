Yatama insiste en suspender elecciones

Miembros de Yatama solicitaron nuevamente la suspensión de las elecciones municipales en cinco municipios del Caribe Norte. El diputado Brooklyn Rivera insistió en que no existen las condiciones para realizarlas, pues después de cinco meses desde que pasó el hucarán “Félix” por la zona, la población sigue agobiada por problemas básicos como la comida y la reconstrucción de sus viviendas.



Ex combatientes partidarios de Yatama se reunieron ayer por más de dos horas y acordaron darle una semana como plazo al Consejo Supremo Electoral (CSE) para que se pronuncie sobre su petición. De darse las elecciones habría un alto porcentaje de abstencionismo, aseguró Rivera.



“Nosotros insistimos en que no hay condiciones y exigimos respeto para la gente que está en situaciones críticas”, expresó el legislador.



Magistrados del CSE visitarán la zona esta semana para hacer las recomendaciones pertinentes, pero será la Asamblea Nacional la que decidirá si habrá o no elecciones en Prinzapolka, Puerto Cabezas, Waspam, Rosita y Bonanza.



Contubernio



El diputado liberal Víctor Duarte denunció que el Consejo Regional del Atlántico Norte se pronunciará a favor de Yatama, pues este partido será apoyado por el Frente Sandinista.



Rivera negó la versión de Duarte y dijo que ellos han planteado la propuesta de posponer dos años las elecciones, de manera que se efectúen junto con las elecciones regionales.



La organización Yatama se presentó a la Procuraduría de Derechos Humanos para que el titular de esa institución presente la solicitud ante el Consejo Supremo Electoral (CSE) y exija que se cumplan las recomendaciones que dio al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).



Brooklin Rivera, dirigente y representante legal de Yatama, indicó que en noviembre del año pasado presentaron un escrito al CSE y después de más de tres meses sin respuesta alguna a las quejas y solicitudes, ellos exigen que las elecciones municipales se suspendan en varios municipios.



Con la colaboración de Rafael Lara.