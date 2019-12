Montealegre en la 13

Eduardo Montealegre finalmente dijo sí a la propuesta de correr como candidato a la Alcaldía de Managua, tras acordar con sus aliados del PLC que el compañero de fórmula sea Enrique Quiñónez, sin embargo, aún nada está dicho, pues continúa la pugna entre liberales por la casilla en la que competirán.



El PLC decidió no realizar primarias aprobando, a través de su CEN, la candidatura del diputado Quiñónez, pero advirtió que la casilla en la que Montealegre debe correr es la uno, pues “ya han cedido bastante”.



Sin embargo, el ex presidente de ALN oficializó que su casilla será la 13, del Partido Liberal Independiente, PLI, y dijo que el PLC debe respetar el acuerdo al que ya habían llegado en negociaciones anteriores de ir en una casilla neutral.



“He decidido ser el candidato de esta gran coalición incluyente... llamo a mantener los acuerdos y que todos vayamos unidos bajo la 13”, dijo el diputado.



En cambio, el presidente honorario del PLC, Arnoldo Alemán, expresó: “Lo respaldamos en su candidatura (a Montealegre), en todos los aspectos jurídicos, y si su voluntad es llevar a Enrique Quiñónez como fórmula, los candidatos van a presentar su carta de renuncia, pero de forma unánime sostenemos que la casilla viable es la uno”. El anuncio de Alemán antecedió a una ristra de discursos de los candidatos inscritos a vicealcalde.



La 13 no



El vocero del Partido Liberal, Leonel Téller, manifestó que la posición de su partido es ir solo en la casilla 1, y no correrán el riesgo de ser vetados por el CSE a como ocurrió con ALN y se prevé con otros partidos.



Pero Eduardo Monteale-gre tampoco parece dispuesto a someter a discusión el tema, y mostró una certificación extendida por el Consejo Supremo Electoral donde se asegura que el PLI es un partido legalmente constituido y con personalidad jurídica.



Téller se niega a creer en los argumentos que presentó Montealegre sobre la consistencia de la casilla del PLI; “así le dicen (el CSE), lo mismo pasó cuando le aseguraron que él era el representante legal de su partido y al final lo quebraron, le dieron jaque mate”.



Montealegre llamó a una gran coalición en la que deben estar el Apre, PLN, MRS, PC, PLC, pero que “todos los presidentes deberán sentarse y no anteponer intereses personales ante la democracia”.



MRS: “Nada con Alemán”



Pero el directivo del MRS, Edmundo Jarquín, aclaró que no están dispuestos a estar en unidad con el PLC, pues “cuesta mucho entender que se pueda defender la democracia junto a Arnoldo Alemán, quien es uno de los autores del pacto con Ortega”.



Jarquín expresó que su partido se seguirá preparando para las elecciones de este año, y que sólo están dispuestos a ser parte de una alianza contra el pacto.



El juego político continúa dando sus más excéntricos dramas, pues los liberales han dejado la responsabilidad de la unidad en Eduardo Montealegre. El vocero del PLC dijo que ya lo han dado todo y que incluso los precandidatos de su partido aceptaron el “dedazo de Enrique Quiñónez, cuando fue el primero en exigir primarias”.



Quiñónez, por su parte, ha llamado a la decisión de nombrarlo como fórmula de Montealegre “consenso”, y aclaró que él estará en la casilla que el diputado y ahora candidato decida.



Alianzas firmadas



La pelota siguió siendo tirada a la cancha de Montealegre cuando Guillermo Osorno, del partido Camino Cristiano Nicaragüense, lo llamó a ser parte de la casilla uno, durante la firma de alianza entre el PLC y CCN. El Partido Unionista Centroamericano, PUCA, también firmó alianza el día de ayer.



El analista Emilio Álvarez Montalván consideró que tanto el Partido Liberal Constitucionalista, PLC, como la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, y el Movimiento Renovador Sandinista, MRS, tienen que ceder, de modo que compitan en la casilla uno en las elecciones municipales.



“La madurez de un partido político se mide por su capacidad de tomar decisiones en momentos críticos. Un partido mayoritario demuestra inmadurez si va dividido a las elecciones”, expresó Álvarez Montalván.



El juego continúa y el mensaje de Alemán para Montealegre fue claro: “Unidos somos una máquina haciendo votos”, habrá que ver quién cede “por la unidad”.



(Con la colaboración de Matilde Córdoba)