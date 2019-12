ALN sin candidato en Managua

El partido Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, considera la posibilidad de no presentar candidato a alcalde y vicealcalde en Managua mientras no se defina la situación de una posible “gran alianza” de las denominadas fuerzas democráticas.



El secretario nacional de ALN, Carlos García, dijo que trabajan aceleradamente en la reestructuración de las juntas directivas municipales a fin de llenar las vacantes que quedaron producto del fraccionamiento del partido. A la vez, impulsarán la selección de candidatos a alcaldes, vicealcaldes y concejales en los 153 municipios del país; pero, a falta de un candidato idóneo, podrían dejar fuera a Managua.



García no descartó la posibilidad de que la secretaria de organización de ALN, Jamileth Bonilla, sea la aspirante oficial para edil de Managua, sin embargo, insistió en que aún no deciden nada concreto.



Bonilla, por su parte, sostiene que no aceptará ninguna candidatura si no hay unidad de las fuerzas liberales y de otros partidos políticos de oposición al Frente Sandinista.