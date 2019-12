Montealegre más cerca de la 1

En la medida en que pasan las horas y la cuenta regresiva se acerca al cuatro de marzo, Eduardo Montealegre parece estar más cerca de la casilla uno que de la anunciada 13, si nos atenemos a las palabras de Eliseo Núñez Morales, vocero del movimiento “Vamos con Eduardo”, quien ayer informó que en las últimas negociaciones se lograron avances, a tal punto que hoy anunciarán una común decisión.



Aunque Núñez Morales supuestamente dijo “no tener datos exactos” sobre la reunión a la que acudieron ayer el presidente del PLC, Jorge Castillo Quant, y Montealegre, expresó que “hubo avances”.



Al parecer, la balanza se inclina hacia la casilla uno, del PLC, pues Núñez hijo, al ser cuestionado sobre si mantienen la defensa de la 13, respondió que “el tema pasó a segundo plano, pues ahora son más importantes otros asuntos de fondo”.



Buscan garantías



Más flexible sobre la postura de competir únicamente desde la casilla del PLI, Núñez Morales apuntó que lo más importante es que “el PLC no siga negociando con el FSLN”; desde dicha base es posible el consenso entre liberales.



“Todo indica que el tema de la casilla no está cerrado por ninguna de las dos partes... hay una oferta de garantía de ambos que podrían lograr conseguir un arreglo”, expresó el vocero de “Vamos con Eduardo”.



El compañero de fórmula de Montealegre, Enrique Quiñónez, aceptó que la uno es la casilla de su partido y la que lo llevó a la diputación ante la Asamblea Nacional, pero que habría que ver si la uno no “está satanizada por el pacto”.



Buscan definir asuntos de la alianza



Aun así, dijo que las negociaciones de la gran coalición liberal no deben centrarse en la casilla, pues hay que determinar la representación de la alianza a nivel nacional, así como departamental, definir cómo se van a manejar las cuentas comunes y quiénes serán los candidatos de cada municipio.



PLC cerrado por la uno



El PLC cerró ayer la posibilidad de ir en la casilla del PLI e hizo un llamado a Montealegre a no fomentar la división del voto a pesar de no aceptar la casilla 13.



“Lo vamos a esperar hasta el último momento”, dijo Leonel Téller, vocero del PLC, quien advirtió al diputado Montealegre que de no ir con su partido podrían inscribir sus sorpresivas fórmulas a alcalde.



Otra puerta que el PLC cerró al candidato es la propuesta que había hecho Montealegre de hacer una doble inscripción de casilla, lo que fue calificado como un imposible, pues jurídicamente la Ley Electoral no lo admite.



“Todo apunta a que ésta es la casilla ganadora”, manifestó Téller, y dijo que el PLI es un partido desconocido que ni siquiera tiene el total de juntas directivas electorales formadas.



Nicho comenta fórmula



El alcalde Dionisio Marenco calificó ayer como “buena” la decisión de Eduardo Montealegre de correr como candidato a la Alcaldía de Managua, llevando como compañero de fórmula al diputado Enrique Quiñónez Tuckler.



“Me gusta esa fórmula, porque es bien balanceada”, pero cuando un periodista le preguntó: ¿En qué sentido es que le gusta esa alianza?, la repuesta del edil fue “en que uno es grande y el otro chiquito.



¿Pero hablando políticamente?, le volvieron a preguntar al edil, antes de responder se puso a reír, y dijo: “Está buena la fórmula, pero el FSLN va a ganar” las elecciones municipales previstas para noviembre próximo.



Con la colaboración de Edgard Barberena