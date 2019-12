FSLN decide hoy cómo elegir a sus candidatos

El Congreso del Frente Sandinista decidirá hoy el mecanismo de elección de sus candidatos a alcaldes y concejales. Extraoficialmente se sabe que en Managua y en al menos 60 municipios se harán consultas populares.



La Asamblea Sandinista, realizada hace dos semanas, sugirió al Congreso, máximo órgano del partido gobernante, que se elija a los candidatos mediante tres métodos: asambleas electivas, asambleas locales de ratificación y consultas abiertas.



El diputado Agustín Jarquín, precandidato a la alcaldía de Managua por los aliados del Frente Sandinista, aseguró que el presidente Daniel Ortega, también Secretario General del partido, se comprometió a realizar elecciones primarias al menos en Managua.



Aliado cree en Ortega

Jarquín se reunió ayer con miembros de la Asociación de Militares Retirados, AMIR, y prácticamente lanzó su candidatura. El diputado, militante del Partido Demócrata Cristiano, se mostró confiado en la promesa del mandatario, y minimizó la presencia del precandidato Alexis Argüello en todas las actividades públicas de Ortega.



“A mí me han invitado también para que lo acompañe en los actos públicos”, justificó Jarquín, quien ayer presentó una encuesta según la cual el 39.9% de los electores sandinistas en Managua lo prefieren. La encuesta, sin embargo, no fue presentada con la ficha técnica.



“Me alegra”



El legislador Evert Cárcamo, también precandidato a la alcaldía, considera que la realización de las elecciones primarias es una buena oportunidad para que los electores lo elijan.



“Eso me ayuda, me alegra, quiere decir que tengo una última oportunidad. Así todo el mundo se va a desengañar”, expresó.



La propuesta que salió de la Asamblea Sandinista establece que en 81 municipios se realicen asambleas electivas. Éstas estarían formadas por los miembros de los consejos municipales sandinistas, los comités de liderazgo sandinista y asociaciones afines.



En 43 municipios habrá consultas abiertas, donde todos los ciudadanos podrán votar; y en los 29 municipios restantes se realizarían asambleas locales de ratificación, explicó en días pasados Lumberto Campbell, Presidente de la Comisión Electoral de este partido.