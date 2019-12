Crece protesta en Bilwi

* Decenas de pobladores quieren elecciones, otros no

* Magistrados no pudieron evaluar, y designan comisión

Fermín López

PUERTO CABEZAS, RAAN

El parque de esta ciudad se ha convertido en el centro de concentración de decenas de manifestantes que han salido de sus casas para demandar a las autoridades regionales y al Consejo Supremo Electoral que no aplacen las elecciones municipales.



Ayer, en horas de la mañana, los manifestantes se plantaron en la entrada principal al complejo de la Autonomía, donde se ubican la Casa de Gobierno y el Consejo Regional, allí quemaron llantas y permanecieron por unas dos horas, pero luego abandonaron el lugar.



Los quejosos aprovecharon la celebración de la décima sesión ordinaria del Consejo Regional para pedirles que revoquen la resolución aprobada el pasado miércoles, donde los concejales de la alianza Frente Sandinista y Yatama se unieron para votar unidos, mientras que los concejales de la bancada del Partido Liberal se abstuvieron, y rechazaron la decisión.



Designan a comisión para evaluar

Por su parte, el ciudadano Ruperto Martínez manifestó sentirse defraudado con la actitud asumida por los representantes regionales que fueron electos para hacer un trabajo en favor de la población, lo que no han estado cumpliendo, y denunció que en las alcaldías que pretenden aplazar las elecciones no hay manejo transparente de los recursos.



El presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, abandonó la ciudad de Bilwi y suspendió dos encuentros con los partidos políticos y pastores, por falta de seguridad.



Una comisión del CSE fue designada para continuar la evaluación en el resto de los municipios de la región, ya que el próximo martes deberán entregar a la Asamblea Nacional las recomendaciones a la solicitud del líder de Yatama, Brooklin Rivera, de posponer las elecciones en los municipios del Caribe Norte.



Medidas de seguridad

El aeropuerto de Bilwi amaneció custodiado por fuerzas del Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional ante la amenaza de tomas que hay en la ciudad.



Los manifestantes amenazaron con tomarse de la alcaldía, el Gobierno Regional y el aeropuerto, si las autoridades del CSE y la Asamblea Nacional deciden posponer las elecciones municipales.