Periodistas demandan reformar Ley de Colegiación

La presidenta del Colegio de Periodistas de Nicaragua, CPN, Mercedes Rivas, pidió ayer en nombre de los hombres y mujeres de prensa reformar la Ley de Colegiación a fin de establecer más beneficios para quienes ejercen esta profesión.



Establecer un sistema de previsión social que incluya un fondo para pensiones y un seguro de vida que abarque no sólo al periodista, sino también su núcleo familiar, es parte de los beneficios que debería contemplar la reforma a la Ley Creadora del Colegio de Periodistas de Nicaragua.



Además de agradecer las pensiones de gracia a diferentes periodistas, entre ellos, la última otorgada el miércoles a Eduardo Alvir López, la presidenta del CPN pidió a los diputados no olvidarse de otros que aún no reciben ningún beneficio, y citó como ejemplo al foto-reportero Cruz Flores, quien actualmente se encuentra postrado en una silla de ruedas en grave estado de salud.



El caso Cruz Flores

Flores fue el único reportero gráfico que tomó fotos de la toma del Palacio Nacional, sede del Parlamento, en agosto de 1978, por parte de un comando sandinista que exigía la liberación de presos políticos, incluyendo a dirigentes del hoy partido Frente Sandinista.



Puede que las peticiones de Rivas hayan pasado inadvertidas para la mayoría de los diputados, pues en su mayoría estaban haciendo cualquier cosa, menos poniendo atención al discurso pronunciado por la presidenta del CPN.



Ética periodística

Por su parte, en su discurso, el presidente de la Asamblea Nacional, René Núñez Téllez, hizo énfasis en la importancia de la ética periodística y en los códigos que, según él, deberían regir el ejercicio de la profesión.



Núñez recordó las dificultades que atraviesan los periodistas en su labor informativa, y como ejemplo citó que en 1994 murieron 103 hombres y mujeres de prensa mientras daban cobertura a diferentes hechos, principalmente conflictos bélicos en diversas partes del mundo.