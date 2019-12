Gioconda Belli refuta a jóvenes del Rescate

La escritora nicaragüense Gioconda Belli declaró ayer que el manifiesto publicado por jóvenes del Movimiento por el Rescate del Sandinismo, aliado del MRS, “es una posición altanera, que no toma en cuenta más que verbalmente el sufrimiento cotidiano de la gente, y que está dispuesta a sacrificar lo que sea en función de una supuesta utopía que nadie sabe definir con certeza. Vivimos una era difícil donde hasta el más puro, si llegara al poder, tendría que hacer compromisos, entonces no hay que abusar del símbolo del sandinismo, porque no se trata de un programa de gobierno”, enfatizó.



El sandinismo -–prosiguió Belli-- “es una actitud ética que exige de la izquierda tomar cartas en la realidad que se vive ahora mismo y trate de adquirir cuotas de poder que le permitan tener un efecto inmediato, real y sustantivo sobre la vida de la gente”.



El Movimiento por el Rescate del Sandinismo rechazó esta semana cualquier posibilidad de alianza con Eduardo Montealegre porque consideran “fue, durante las elecciones presidenciales, el candidato de los banqueros y de la embajada gringa, y que defiende los intereses de las grandes transnacionales y su gran proyecto de libre mercado en la región”.



Belli dice estar convencida de que la prioridad como nicaragüenses de izquierda, renovados o rescatados, es impedir la consolidación de la dictadura Ortega-Murillo, cuestión que sucedería si llegan a salir victoriosos en un alto porcentaje de las elecciones municipales

La experiencia

La escritora recordó que “jamás el sandinismo habría derrotado la dictadura somocista si no hubiese existido una visión táctica que permitió abandonar el dogmatismo y definir la contradicción principal del momento histórico que se vivía, lo cual condujo a las alianzas que dieron al traste con la dinastía”.



Considera que la alianza con Montealegre “no es un suicidio, sino todo lo contrario, es algo que permitirá seguir siendo un elemento activo dentro de la sociedad nicaragüense y crecer. Lo demás es no reconocer objetivamente nuestra debilidad real, nuestras carencias de recursos y nuestra limitada capacidad de convocatoria de masas, es también no ver el interés nacional”.