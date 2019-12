Cenidh: “CSE debe posponer elecciones”

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, considera que la violencia o cualquier otra maniobra que atente contra los partidos políticos regionales podría ser el escenario si el Consejo Supremo Electoral, CSE, no permite retrasar las elecciones municipales en la Región Autónoma del Atlántico Norte, RAAN.



“Somos del parecer de que el Consejo supremo Electoral y la Asamblea Nacional deben considerar la aprobación de este retraso, aprobando una ley que por emergencia permita en algunos municipios de la RAAN realizar sus elecciones municipales con posterioridad, para que los ciudadanos de esa región puedan de forma justa ejercer su derecho a elegir a las autoridades”, expresó Norwin Solano, abogado del Cenidh.



Posibles escenarios

De no ser volubles, Solano considera varios escenarios futuros. Por una parte, está que los partidos regionales, de los cuales existen cinco en la RAAN, incluyendo Yatama, participarían en desigualdad de condiciones, ya que evidentemente después del huracán “Félix” fueron afectados estructuralmente y no tienen los fondos necesarios para emprender una contienda electoral municipal, esto a diferencia de los partidos más fuertes, como el Partido Liberal Constitucionalista y el sandinista, cuyas bases están intactas.



Un segundo escenario sería que los partidos regionales, como una forma de protesta, no participen en las elecciones, e igual que en el año 2000 cuando el CSE excluyó a Yatama, la situación podría desembocar en abstencionismo y en protestas violentas. El problema sería que de no participar los partidos regionales podrían perder su personería jurídica.



De darse lo anterior, el tercer escenario es que los partidos regionales sean absorbidos en alianzas con los partidos PLC y FSLN, quedando estos últimos a la cabeza de las municipalidades.