Mbappé se cita con la historia

A sus 19 años y quince meses después de haber debutado con la selección, el atacante francés Kylian Mbappé autor de quince goles en quince partidos se da cita con la historia en el Mundial de Rusia, la primera gran competición que afronta con el "10" a la espalda, un dorsal cargado de responsabilidad.

Su importancia es tal, que cuando se retiró del campo cojeando tras recibir un golpe en el tobillo izquierdo en el segundo entrenamiento en Rusia este martes los cimientos de Francia temblaron.

"No es nada, estoy al cien por cien, me golpearon en la izquierda no es como si me hubieran dado en la derecha", aseguró Mbappé en rueda de prensa, donde salió en defensa de Adil Rami, autor del golpe, lapidado en las redes sociales por haber atentado contra un monumento nacional. El jugador del París Saint-Germain es titular indiscutible en el once de Didier Deschamps y su eclosión ha tenido dos consecuencias directas: por un lado, ha descargado presión a Antoine Griezmann y, por otro, ha llevado a que el seleccionador apueste por un esquema más ofensivo.

Todo apunta a que Mbappé y Griezmann compartirán tridente con el barcelonista Ousmane Dembelé en el debut de Francia contra Australia el próximo sábado en una delantera joven pero cargada de futuro. Dos componentes de 19 años y uno de 25 que pueden dar a Francia una potencia de golpeo difícil de igualar. "Somos tres jugadores que nos apreciamos, que jugamos bien junto y que dejamos a un lado nuestros egos. Somos muy polivalentes, inteligentes, estoy contento de jugar con ellos si el seleccionador lo decide", aseguró. Reconoció que deben mejorar "el repliegue defensivo" para evitar que "el equipo se parta en dos" y "la eficacia, porque en un Mundial habrá partidos en los que solo tengas una ocasión y haya que meterla".

En particular, alabó a Griezmann, de quien dijo que "desde la Eurocopa es el patrón, porque fue el máximo goleador, pero tiene espaldas para soportar la presión y mostrar lo grande que es marcando". "Los grandes jugadores siempre son líderes, pero tiene además esa personalidad que arrastra a sus compañeros, nosotros le seguimos", comentó. Su amistad con Dembelé también comienza a dar fruto en el campo en una asociación que ha dejado buena impresión en los últimos amistosos de Francia.

"Tengo una gran admiración por él, es un amigo, tiene una gran calidad, no lo ha mostrado demasiado este año por las lesiones. Pero somos amigos, tenemos la misma edad, nos gustan las mismas cosas y nos llamamos durante el año", dijo el parisino de su compañero del Barcelona. Tras ellos, Ngolo Kanté, Corentin Tolisso y Paul Pogba y, en defensa, Benjamin Pavard, Raphael Varane, Samuel Umtiti y Lucas Hernandez, si se atiende a los últimos ensayos de Francia en sus instalaciones de Istra, a unos 60 kilómetros al noroeste de Moscú.

En ese once, al ya consabido liderazgo de Griezmann se une cada vez más el aporte de un Mbappé que no parece temer ni a los rivales en el césped ni al peso que conlleva su condición de estrella.

El atacante, que el PSG convirtió el pasado verano en el segundo jugador más caro de la historia, solo superado por su compañero de equipo Neymar, parece conocer a la perfección la dimensión histórica que cobra su figura. Ambicioso, se enfundó el "10" en una selección donde lo vistieron mitos como Michel Platini o Zinedine Zidane, sabedor "del peso de la historia" pero con "la ilusión de un niño que siempre lo quiso". A ello suma su carácter competitivo: "Siempre quiero ganar, mostrar que soy mejor que el otro, que mi equipo gana. No siempre funciona, pero es una forma de afrontar la competición, de no abandonar nunca"..